Al respecto, además de informar sobre el sistema de turnos y atención, en la ocasión fue el propio secretario de Gobierno quien mencionó también cifras puntuales en materia de insumos, gastos e inversiones para entender y conocer la realidad del Sistema de Salud de Olavarría.

"Nosotros evaluamos desde el momento que entramos a la gestión a esta parte. En el 2016, lo que el Ejecutivo destinaba a recursos de la salud, llámese todo, personal, insumos, equipamiento, distintas construcciones y demás, estaba representado por un 67% de lo que nos ingresaba en materia de coparticipación, de las distintas obras sociales y demás. Es decir, todo lo que cobraba el sistema de salud alcanzaba a cubrir nada más que un 67% de todo lo que se gastaba. Hoy estamos un 115% abajo, para dar una idea de cómo el ingreso no alcanza a cubrir todas las erogaciones", sostuvo Hilario Galli.

En ese marco, mencionó que ese panorama es "sin contar la deuda que tenemos con IOMA, que debe ser aproximadamente 60 millones de pesos, totalmente desactualizada, porque hay valores que nos deben desde hace un año".

"Por supuesto que nosotros vamos a estar mirando todos los números, negociando todo lo que haya que negociar, pero todo recurso que sea necesario aplicar al sistema de salud se va a aplicar, como se viene aplicando a lo largo de todos estos 8 años, porque no se plantea como un gasto, sino que siempre es una inversión porque es la salud de los olavarrienses", completó.

Por su parte, el intendente Ezequiel Galli señaló que "hoy estamos a una semana de la devaluación fuerte que se hizo el 14 de agosto y uno empieza a ver las complejidades que genera en materia económica. No les tengo que contar a ustedes lo que significa que de un día para el otro un 20% de devaluación, que se traslada a precio, que se trasladó inflación, que los recursos coparticipables siguen siendo menores a la curva de inflación que tenemos. Pero es lo que nos toca afrontar y lo vamos a afrontar con las ganas y la experiencia que tenemos encima".

Por último, el secretario de Salud Germán Caputo mencionó que "en realidad con todo lo que es insumo estamos bien, porque se hizo una acumulación y una progresión, de hecho se hicieron dos grandes cirugías estos últimos días. Con respecto a los insumos estamos bien, lo que nos cuesta mucho a veces es lo que es mantenimiento, reparar, porque no tenemos precio. Tenemos un sistema de mantenimiento que está muy bien diseñado y que nos sale más caro que el mantenimiento común, porque ellos se hacen cargo del mantenimiento, pero también se hacen cargo de lo que se rompe, entonces hacen un mantenimiento mucho más exigente. Cuando nosotros tenemos una ruptura, no pueden conseguir cualquier tipo de circuito que necesitamos para alguna máquina y eso no nos representa pérdida de tiempo, pérdida de turnos. Es una situación compleja que en el día a día la vamos resolviendo".