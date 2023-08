Al mediodía de este miércoles, el intendente Ezequiel Galli visitó la concesionaria local Bari de Mercedes Benz, con motivo de conocer la flamante ambulancia adquirida por la Municipalidad de Olavarría para ser destinada al Centro de Atención Primaria de la Salud de Recalde.

En la actividad estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Hilario Galli, quienes fueron recibidos por responsables de la firma, quienes le presentaron la nueva unidad de atención de emergencia que integrará la flota municipal.

"No fue fácil, más allá de los fondos. Porque a veces uno tiene las intenciones y el dinero, pero tuvimos un período del país muy complejo en el que no llegaban los complementos que requiere la ambulancia. No se compran acá, hay que importarlos, pero por suerte ya estamos en el proceso administrativo para que en breve hagamos la entrega formal", expresó Ezequiel Galli.

La flamante unidad fue adquirida en el marco de la Licitación Pública 14/2023, cuya apertura a cotizaciones de oferentes se realizó el pasado mes de abril.

Se trató de la compra de dos ambulancias 0 KM y completamente equipadas para la atención de emergencias de alta complejidad, que se concretó con un presupuesto superior a los 50 millones de pesos.

A la par, la adquisición de estas unidades se traduce también en el cumplimiento de lo expresado por el intendente municipal en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del presente año, donde anunció que, a través de la Secretaría de Salud, "se dará continuidad al programa de actualización y renovación tecnológica; al equipamiento de emergencia, cuidados críticos, gastroenterología y a las ambulancias adquiridas durante el 2022, se sumarán la adquisición de dos nuevas ambulancias de alta complejidad".

Vale mencionar, por último, que el CAPS 14 de Recalde, además de atender a los vecinos y vecinas de esa localidad, es una de las 7 bases operativas con las que cuenta actualmente el Partido de Olavarría para la atención de emergencias.