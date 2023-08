Si bien el trabajo remoto existe hace ya algún tiempo, fue la pandemia la que aceleró este proceso en muchos empleos que hasta hace un tiempo se consideraba "indispensable" estar en la oficina. Fue justamente gracias a la pandemia, que muchas personas descubrieron los beneficios de trabajar remoto. Una modalidad de empleo que seguirá creciendo exponencialmente en los años que vienen. De hecho, un estudio realizado recientemente asegura que para el año 2025 (dentro de sólo dos años) el trabajo remoto igualará e incluso superará al trabajo de oficina.

Es que nadie dudaría en volcarse a esta opción que implica flexibilidad, libertad, reducción de costos, mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. ¿Quién no quiere disfrutar de su propio tiempo?, ¿Quién no quiere abaratar costos de transporte y vestimenta y poder ahorrar? ¿Quién no quiere elegir desde dónde trabajar hoy, sin tener que estar sentado en una aburrida oficina?

Y si aún no te tientan estos beneficios, te contamos algunos más:

El trabajo remoto es más sostenible: todos sabemos la crisis climática que el planeta entero está enfrentando. Nos quejamos del calor extremo, del frío extremo, de tormentas que dan miedo… trabajar remoto puede ser tu oportunidad de hacer un aporte para frenar esa crisis. Trabajar desde casa reduce la contaminación que genera el transporte, y a su vez, las mismas empresas. Diversos estudios ya han arrojado resultados impresionantes sobre este punto, dejando claro que la minimización de los coches que diariamente se dirigen o regresan del trabajo, permitirían la reducción de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.

Aumenta tu productividad: pese a lo que sostienen quienes critican este modelo de trabajo, quienes trabajan desde su casa aumentan su productividad entre un 5% y un 25% frente a quien va todos los días a una oficina. Nada mal, ¿no? Y eso es así porque, quien muda su vida al trabajo remoto comienza a experimentar y hacer uso de la habilidad de flexibilidad, aprendiendo a trabajar en los horarios más productivos y eliminando las distracciones que solemos tener en una oficina. Además, trabajar remoto elimina esos tiempos muertos e innecesarios: las interminables reuniones donde no se dice nada se convierten en pequeños meetings vía zoom donde sólo se habla lo necesario, y luego cada uno sigue trabajando.

El trabajo remoto te permite acceder a oportunidades que nunca imaginaste: esto es así simplemente porque el trabajo remoto es internacional. Es decir, te abrís al mundo. Si sos profesional, quizás sientas que en tu ciudad ya llegaste a un techo, un límite y que no vas a poder crecer más. Quizás te asuste la idea de mudarte a otra ciudad o a otro país, no quieras o no puedas llevar adelante semejante aventura. Pero entonces, aparece el trabajo remoto como la oportunidad de acceder a un trabajo que te permita crecer profesionalmente… sin moverte de tu casa! Las empresas acceden a talentos y profesionales que de otra manera no llegarían y vos accedés a oportunidades increíbles. Esta es la razón por la cual el 70% de los profesionales no dudaría ni un segundo en aceptar una oferta de empleo remoto.

El trabajo remoto te permite aprender más: obligatoriamente, el trabajo remoto requiere que estés al día con la tecnología, ya que la forma de comunicación con tu empleador y tus compañeros de trabajo será 100% online. Esto te permite incorporar, casi inconscientemente, más conocimiento, más habilidades y recursos que sin dudas te permitirán seguir avanzando en tu carrera.

Como ves, el trabajo remoto ES EL FUTURO. En breve, quien no logre adaptarse a esta forma de trabajo, quedará afuera de muchísimas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

