Semana del 3 al 9 de septiembre de 1973

Situación

- Un entero del primer premio de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires era vendido en la ciudad de Olavarría. Con la serie “A” del número 22.952 eran favorecidos dos vecinos olavarrienses; Juan José Abdala (comerciante), con 20 millones de pesos viejos; y Carlos Mihanovich (chofer de una panadería), con 10 millones de pesos viejos. Los billetes premiados eran vendidos en la Agencia Vecchi Hnos. (ubicada en V. López 2881).

- En el local de ferias de la Sociedad Rural de Olavarría, el sábado 8 quedaba habilitada la muestra comercial e industrial de la 41ª Exposición General de Ganadería, Industria y Comercio de Olavarría, que se iba a extender hasta el domingo 15 de septiembre, día en que se iba a inaugurar la muestra ganadera. Se instalaban stands comerciales al aire libre y en el Pabellón cerrado. En el primer fin de semana actuaban la Fanfarria del Regimiento 2 de Tiradores de Caballería Blindada, los Cantores de Salavina, el humorista Oscar Parry y el grupo musical Las Cinco Estrellas, había un espectáculos de destrezas criollas del FortínTradicionalista Coronel Olavarría, el curso de Radio y TV de la ENET Nº 1 (Escuela Industrial) presentaba un circuito cerrado de televisión, en un microcine instalado en una carpa se exhibía un programa de películas, y se realizaba un “concurso de manchas” para alumnos de escuelas primarias y centros recreativos.

- Con la presencia de 90 estudiantes de seis países (Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia y Colombia), el domingo 9 se inauguraba en Olavarría el Primer Encuentro Latinoamericano de Juventud y Ciencia, evento cultural que se iba a extender por seis días.

- En el marco de una campaña a nivel nacional, el viernes 7 y el sábado 8 se desarrollaba el operativo de vacunación antipoliomelítica en el partido de Olavarría, obligatorio para niños entre dos meses y 5 años y para mujeres embarazadas de 5 meses. El partido era dividido con numerosos puestos dependientes de siete sedes ubicadas en la ciudad y en distintas localidades.

- En la iglesia Nuestra Señora de Monte Viggiano era bautizado Marcos Alejandro Galván, séptimo hijo varón de María Esther Castro y Miguel Galván. Por ese motivo era apadrinado por el presidente de la Nación, Raúl Lastiri, representado en la ceremonia por el intendente municipal Raúl Pastor, quien entregaba a la familia una medalla recordatoria enviada por el Presidente.

- Organizados por la Liga de Madres de Familia, en el salón de actos de la Cooperativa Agraria daban comienzo clase de tejido al crochet, a cargo de Alcira Casal de Asla.

- El Concejo Deliberante aprobaba el llamado a licitación para la explotación de los residuos domiciliarios depositados en el basural.

- Quedaba constituido en Olavarría el gremio del personal de casas domésticas, designándose delegada a Susana Elena Delaude.

- Dos delincuentes asaltaban a mano armada la Joyería Llera Hermanos (ubicada en San Martín 2929), donde robaban objetos de oro, alhajas y relojes de valor.

- En el marco de las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora de Monte Viggiano, con la presencia del obispo diocesano, monseñor Manuel Marengo, era colocada la piedra fundamental del nuevo templo de la iglesia Nuestra Señora de Monte Viggiano, que se iba a construir en un predio de Belgrano y Ayacucho, en el barrio Pueblo Nuevo.

- La Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos de Olavarría realizaba su asamblea anual, donde se determinaba que José M. Abdala continuara como presidente de la institución.

- En la Sociedad de Fomento de Colonia Hinojo, el domingo 9 desde las 22 horas se realizaba la Tertulia de la Kerb, con la animación del grupo Zona Militar.

- En el gimnasio del Racing Club, el sábado 8 actuaba el popular cantante de canciones melódicas Silvestre.

- En el Cine Teatro París (ubicado en la calle General Paz al 2700), en continuado a las 13.30, 15.15 y 18.15 horas se estrenaba el film de dibujos animados en color “Las Aventuras de Hijitus”, el primer largometraje de la popular historieta creada por Manuel García Ferré.

- Por el torneo local de fútbol de Primera División, de visitante Racing vencía 1 a 0 a Loma Negra y continuaba como puntero del certamen.

- “Una brillante fiesta de la juventud deportiva” titulaba el diario El Popular a la crónica de la realización del Torneo Zonal Intercolegial de Atletismo en la ciudad de Olavarría. Las actividades se desarrollaban en el Parque Guerrero del Club Atlético Estudiantes con participación de delegaciones de Azul, Coronel Pringles, Las Flores y Rauch, que disputaban 41 pruebas individuales y en equipos en cuatro categorías: mayores y menores, en damas y caballeros.

Sociales

- Se producían los nacimientos de Marcela Alejandra López Bevacqua, Roberto Carlos Wagner Verna, Alberto Javier Galetti Allende y Leonardo Juan Cáceres Ciccarelli.

- Recibía su bautismo María Eugenia Monente Fiorio, Rubén Alejandro Conte Willer, María Luján Velázquez Steimberg, Rubén Francisco Di Paolo Suárez, Miriam Luján Cortondo Burgart, José María Cortés Casimiro, Miguel Alberto Ojeda Rincón, Ceferino Gabriel Verna Montenegro, Claudia Daniela Damanins Lela, Guillermo Andrés Aguirre, Silvio Rodrigo Piccirilli Novella y Alejandra Fabiana Consalvo Diana.

- Formalizaban su compromiso matrimonial Carmen Elvira Ocaña y Domingo Villegas, Graciela Edith Ramongassie y Aldo Arouxet, Ana María Corominola y Jorge Omar Aguiar, y Mercedes Ester Mining y Carlos Juan Priola.

- Se concretaba el casamiento de Norma Cristina Arnaude y Enrique Hohl Lizaso.

- Fallecían Juan Lohidoy, Rosa Scaffidi viuda de Timpanaro, Adelina Delia Zapata de Labin, Albina D’Onofrio de Delfino, Sunilda Pereyra de Duarte, Carmen Bellitti de Spinella, José Masi, Genovena Fernández de Cazabet, María Diorio viuda de Crosta, Renée Gregoria Vega de Barrientos, Pedro Maisonave, María Luisa Campos de Rocha, Pedro Antonio Contreras, Josefa Méndez viuda de Verna, María Ana Nardini de Saisí y Ramón Balestreri.

Semana del 3 al 9 de septiembre de 1998

Situación

- En el programa televisivo de Susana Giménez que se transmitía por Telefé, en la noche del miércoles de 2 de septiembre la olavarriense Marta Raffo ganaba “El Juego del Millón”, con un premio de un 1 millón de dólares (N. de R.: 1 millón de pesos, ya que estaba vigente la Convertibilidad monetaria). Tras recibir en su domicilio del barrio Pueblo Nuevo el llamado telefónico de Susana Giménez, Marta acertaba todos los casilleros necesarios para obtener el gran premio. Todo el barrio se conmovía y la feliz ganadora recibía inmediatamente la visita de familiares, amigos y vecinos. Su esposo, Carlos Casey, era camionero y estaba en viaje; detenido en Las Flores, recibía la noticia tras un llamado de Marta. Al día siguiente, Raffo viajaba a Capital Federal para recibir el premio.

- Con la presencia del vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, el viernes 4 de septiembre era inaugurada la octava edición de la Muestra Libros en Olavarría, la que se iba a extender hasta el domingo 13. La gran novedad era que la Muestra se desarrollaba en varias carpas instaladas en el Patio de los Palacios, que unía a los Palacios San Martín y Belgrano de la Municipalidad, con ingreso por la mitad de cuadra de la calle Rivadavia al 2800. En el primer fin de semana presentaban libros las escritoras olavarrienses María Inés Krimer (“Veterana”) y Mary Manetti (“Pronto serás setiembre”, los alumnos de 5º años del Instituto Privado Sierras Bayas (“Antología Literaria”) y los alumnos del Taller Alfonsina (antología de cuentos y poemas “Lápiz, papel y alma), y se presentaba la obra teatral “El canto del cisne”, de Chejov, representada por Domingo Blando y Hugo Corridoni. La Muestra contaba con la presencia de editoriales nacionales y librerías locales, que presentaban novedades, libros especializados y mesas de ofertas a 1 peso el ejemplar.

- En su visita, el vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, también visitaba instituciones y participaba de un acto partidario del peronismo. Ese viernes 4 también visitaba Olavarría el ex presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, quien disertaba en la Facultad de Ingeniería sobre la reforma universitaria de 1918, se reunía con el intendente Helios Eseverri, y participaba de un acto y una cena partidarios del radicalismo. Ruckauf y Alfonsín se encontraban en el hall de la Municipalidad, donde se saludaban y se fotografiaban juntos para la prensa.

- El viernes 5 de septiembre, minutos después de las 8 horas, en el Hospital de Sierras Bayas se producía el primer nacimiento en las instalaciones inauguradas un año antes. El niño nacido recibía el nombre de Hernán Gabriel, pesaba 2,400 kilos y era hijo de Graciela Tagliaferri y Raúl Ledesma.

- Con la participación de más de 3.000 accionistas, se realizaban las elecciones en Coopelectric (la Cooperativa de Electricidad de Olavarría), las que eran ganadas en forma amplia por la Lista Amarilla oficilista con 2.551 votos (el 78,23%), contra 699 votos de la Lista Roja (21,44%), que no alcanzaba la minoría.

- Desde hacía varios meses, funcionaba en Olavarría el Centro del Litoral, que agrupaba a chaqueños, correntinos, entrerrianos y misioneros radicados en la ciudad. Con 85 socios, el Centro buscaba buscaba recatar las costumbres, la cultura y la música de la región litoraleña. De parte del Municipio, habían recibido en donación un terreno en Mitre 3770, donde planeaban construir su sede.

- Durante un acto, en la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Luciano Fortabat” (ex Colegio Industrial) eran inaugurados el Laboratorio de Informática, que constaba de tres salas (bautizadas con los nombres de los ex directores Ramón Tomás Mendoza, Atilio Alberto Massaro y Héctor A. Belsito), y el comedor escolar (bautizado con el nombre de el ex director Enrique Matharán).

- En las instalaciones del AMCO (en Pringles y Coronel Suárez), los peluquero olavarrienses realizaban un encuentro para festejar su día

- Miembros de la Comisión Directiva y las bibliotecarias de la Bibloteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Hinojo manifestaban su pesar por el fallecimiento de Juan Pablo Morales, quien se había destacado como el socio que mayor cantidad de volúmenes había leído, sobre todo vinculados con historia argentina. De gran cultura, a los 91 años Morales continuaba acercándose a la Biblioteca en busca de nuevos libros.

- Un grupo de atletas olavarrienses (dos mujeres y ocho hombres) partía hacia la Basílica de Luján para cumplir la 4ª edición de la Posta Olavarría - Luján, recorrido de 340 kilómetros que realizaban a lo largo de dos días (el 29 y 30 de agosto).

- Continuaban los 43 Juegos Olímpicos Estudiantiles para alumnos de colegios secundarios, con la realización del atletismo, softbol, ajedrez, ciclismo, pelota a paleta y mountain bike.

- En un acto pleno de luces multicolores y música, en la confitería Ticket se realizaba el acto de presentación del plantel de básquetbol del Club Atlético Estudiantes que iba a participar en la edición 1998/1999 de la Liga Nacional de Básquetbol, por tercer año consecutivo, dirigido por Sergio Hernández y jugadores como Hernán Montenegro, Gustavo Fernández, Gabriel Riofrío, Claudio Farabello, Víctor Baldo y Lucious Jackson. En la ceremonia estuvieron presentes dos “leyendas” del básquetbol bataraz: Avelino Rodríguez (81 años) y Julián Pérez (82 años), quienes en 1942 habían sido campeones provinciales de básquetbol con Estudiantes, tras vencer en la final a YPF de La Plata.

Sociales

- Se producía el nacimiento de Lautaro Nahuel Propato Mariano, Federico Gastón D’Orazio Felizardo, Karen Estefanía Di Lorenzo Arias y Lucía Pini Martínez.

- Fallecían Dora Elena Rossetti viuda de Zumárraga, Alejandro Burgardt, Ibelio Ismael Silva, Lilia Girado de Miori, Elsa Nibia Ferreyra viuda de Andreu, Evelio Elier Castro, Alfredo Menéndez, Jorge Rossi, Miguel Raúl Caminos, Norma María Téllez de Giri y Héctor Jacinto de Los Reyes.

Semana del 3 al 9 de septiembre de 2013

- El 3 de septiembre, el gobernador bonaerense Daniel Scioli realizaba una breve pero intensa visita a Olavarría. En su paso, Scioli calificaba de “rumores mínimos” a las versiones de la salida de Ricardo Casal del Ministerio de Justicia y Seguridad. También reclamaba celeridad parlamentaria para el juicio por jurados. Pese a su habitual tono componedor, Scioli disparaba por elevación contra el massista Frente Renovador, señalando que “pasaron las PASO y ya tienen problemas internos”. El mandatario provincial respaldo a los candidatos kirchneristas locales para las elecciones generales de octubre de 2013, entregaba un subsidio, lanzaba Provincia Net e inauguraba una cátedra de emprendedurismo.

- La 22ª edición de la muestra Libros en Olavarría continuaba con un homenaje a Elsa Bornemann, narraciones y espectáculos teatrales. En el Teatro Municipal se presentaba “Lobo Rojo y Caperucita Feroz”, con la sala totalmente colmada por escolares. Los escritores Lidia Balbi, Norma Huidobro, Edgardo Zouza, Liliana Cinetto y Alejandro Rial realizaban charlas y presentaban libros, al igual que los escritores olavarrienses Claudio Filardo (sobre la vida y obra del escultor José Herrero Sánchez), Walter Minor (“Pedro Goyena, 50 años educando”) y Orfel Fariña (“Dos eternidades”). El día 5 era uno de los de mayor concurrencia de publico a realizarse la entrega de los premios del concurso literario en el Salón Blanco de la Municipalidad. Se realizaba una entrevista abierta al escritor Guillermo Saccomano, y se presentaba un espectáculo musical con Pablo Ramos y Ernesto Snajer. El domingo 9 tenía lugar la ceremonia de cierre.

- Desde la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género, junto con los grupos terapéuticos para las víctimas y las personas que ejercen violencia, se explicaba cómo funcionaba el circuito de contención y protección legal en la ciudad de Olavarría.

- Comerciantes minoristas olavarrienses exponían sus quejas debido a una modalidad que los perjudicaba, a partir de la venta al menudeo adoptada por distribuidoras mayoristas. También aseguraban que había habido una caída en las ventas y pedían controles.

- El 7 de septiembre, los empresarios olavarrienses del sector celebraban con cena, baile y espectáculos el Día de la Industria en instalaciones del CEMO (Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría). Se entregaban premios y la oportunidad también permitía que se estrecharan lazos afectivos y comerciales.

- Se desarrollaba en Olavarría la Semana de las Artes y en ese marco las escuelas, parques y edificios escolares locales eran intervenidas por alumnos de jardines, escuelas e instituciones terciarias, con propuestas de diversidad e inclusión. Habrá actividades de música, plástica, danza, pintura y otras artes.

- En el marco de una polémica, el gerente del Bingo, Aurelio Serra, adjudicaba exclusivamente al gobierno bonaerense la responsabilidad de que funcionara un Club de Fumadores en el edificio de juegos olavarriense. Desde la Provincia aseguraban que había autorización porque la ley antitabaco aún no está reglamentada. Para la Unión Antitabáquica Argentina, la situación “es una trampa empresarial” y “las leyes deben respetarse”.

- La Cámara de Casación confirmaba las cinco condenas por el secuestro, tormentos y asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Moreno, ocurrido en mayo del año 1977 durante la dictadura militar.

- Con una ceremonia en la que desfilaban las diversas delegaciones, quedaban inaugurados en Sierras Bayas los 25º Encuentros Deportivos de Colegios Privados. Estos Encuentros habían tenido comienzo en 1988 en el Instituto Privado Sierras Bayas, institución que en 2013 cumplía 50 años y por ello era la encargada de la organización del evento. Se disputaban las disciplinas de cross, básquetbol, vóleibol y softbol, con la participación del Colegio Privado Libertas, Instituto Nuestra Señora del Rosario, Instituto Privado José Manuel Estrada, Instituto Monseñor Cesar Cáneva, Centro Educativo San Antonio de Padua, Instituto Privado Santa Teresa, Instituto Nuestra Señora de Fátima, Escuela Cristiana Evangélica Argentina, Colegio Mariano Moreno, Colegio Nuevas Lenguas, Colegio Fray Mamerto Esquiú y el Instituto Privado Sierras Bayas.

- En el CEMO (Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría), el cantante Jairo brindaba un espectacular concierto junto con la Orquesta Sinfónica “Maestro Mario Patané”, dentro del ciclo “Clásica y Solidaria”.

- Ante una gran cantidad de público, en el Maxigimnasio del Club Atlético Estudiantes se realizaba la sexta edición del Mami Gym, con la participación de integrantes de gimnasios y escuelas de danzas de Olavarría y la región y organizado por la Dirección de Deportes municipal.

- Por la cuarta fecha de la Zona Sur del Campeonato Argentino “A” de fútbol, de visitante Racing de Olavarría caía 3 a 0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.

- A los 82 años fallecía el señor Alberto Carmelo Blando (“Tato”). Fue titular de la empresa funeraria Carmelo Blando e Hijos. También se desempeñó como empresario agropecuario. Fue presidente de la Cooperativa Agraria y del Rotary Club de Olavarría.

- Fallecían Lindor Dorilio Zeca, Luis María Miño, Nemesio Sosa, Gustavo Adolfo De Felice, María Elida Lahargou de Erro, Carmen Concepción Prestipino de Miceli, Carmen Marta Susana Ferreira viuda de Sagasta, Yolanda Pompeo Moggia viuda de Arano, Roque Arnaldo Pagano, Esther Agustina Beltramella Schneider viuda de Laplace, Raúl Hipólito Martínez, Dora Delia Schiaffino de Peñalba viuda de Liz, Aníbal Fermín Andreu, Nélida Esther Bordenave Dighero viuda de Cleary, Nélida Ilda Abregu López viuda de Martínez, Francisco Vicente Piñel, Jorge Ignacio Jáuregui, María Magdalena Leiza Aldaz, Nancy Graciela Martel, Ofelia María del Carmen Ciancio y Catalina Noemí Masala Castillo viuda de Vitale.