El Popular Medios estuvo con Héctor Huergo, quien es responsable de Clarín Rural, con una experiencia de 50 años en el periodismo agropecuario. Consultado sobre si algún referente de la política, o algún candidato presidenciable se ha acercado a él para asesorarse acerca de las problemáticas del campo, Huergo contestó que "los políticos básicamente vienen a contarle a uno, y en general no esperan mucho a una devolución. Vienen y dicen voy a hacer esto. Entiendo que algunos siguen las ideas, columnas o cosas que uno dice, y uno siente que por ahí ha influido algo en formar opinión, pero si vamos a la pregunta concreta, si me han pedido, no".

¿Por qué en vez de pensar en un proyecto en común que beneficie a todos, se piensa en políticas pro o contra el campo?

"Sí, es así, pero yo creo que no hay una comprensión en general sobre lo que es el agro por parte de la política. Y buena parte de la sociedad no está bien informada sobre lo que es el sector. Una cosa son las ciudades y pueblos del interior, donde hay una cuestión de cercanía, y otra cosa son los centros urbanos, las grandes ciudades, y conurbano de Buenos Aires, donde no tienen la menor idea. Entonces hay algunas situaciones que obligan a los políticos, frente a este panorama, a ser cautelosos cuando uno le dice, ¿qué va a pasar con las cosas que le pegan al sector? Como derecho de exportación, retenciones, dólar diferencial con una brecha del 100%, digamos. Y dicen, iremos corrigiéndolo paulatinamente. Y no hay un mensaje, por ahí salvo alguno, que dice, al día siguiente de asumir, se termina el diferencial cambiario, va a haber un solo dólar, y vamos a terminar con las retenciones. Dentro de los candidatos más competitivos, no se ve eso, y en sus asesores también, son todos muy prudentes y dicen que no podemos desfinanciar el Estado y demás. Lo cual significa que van a querer seguir, de alguna manera, buscando los recursos del agro, y eso es malo para el agro. Va a ser muy importante lograr convencerlos de que hay que dar vuelta la página, y que lo que es del agro, sea del agro. Que circule acá, que circule en los pueblos del interior. Y hay mecanismos que no implican desfinanciar el Estado. Yo lo que digo es que, en lugar de sacarle sin anestesia, que se la piden prestada. Y hay mecanismos como para decirle al agro, necesito tu plata, te la voy a devolver".

Para no cerrarnos en retenciones o no retenciones, ¿es posible otra manera de actuar sin desfinanciar al Estado?

Por supuesto. Sino que es invitar al otro a participar de esto, pero desde otro lugar. Por supuesto, hay que generar la idea de que el precio es el precio, y eso le tiene que llegar al productor. Como realmente sería muy buena la rentabilidad, se va a generar un impuesto a las ganancias importante. Entonces uno puede retener sobre el impuesto a las ganancias, pero no sacándole al productor uno de cada tres camiones cuando llegan al puerto. Eso es una extracción sin devolución alguna. Eso no es a cuenta de ganancias, te lo saco. Y si perdiste plata, no me importa, porque este año que hubo sequía y la producción fue baja, también siguieron sacando uno de cada tres camiones los que llegaron al puerto. Con lo cual se generó un quebranto y la falta de capital que se percibe y de actividad que se percibe en el interior.

Ante el temor del desfinanciamiento del Estado, se ha creado una imagen negativa de Estado Vs. Campo. ¿Existe la posibilidad a futuro de que esto se pueda revertir?

"Yo tengo la esperanza de que comprendan los políticos, este es un momento en el que los discursos no han tomado estos ejes. Al campo por ahí le responden algo de lo que el campo quiere escuchar, que los atienden, que vamos a destrabarlos, pero no aparece claramente un discurso diciendo, terminamos con los derechos de exportación. Y yo creo que eso es fundamental. Alguno ha dicho, de los candidatos también presidenciables, que cuando las mantendremos hasta que esté funcionando Vaca Muerta, o hasta que el Litio, entonces si yo soy inversor en Vaca Muerta, o inversor en Litio, empiezo a abrir el paraguas, acá me van a manotear lo que ahora le están sacando el campo. Hay que cortarla con todo eso, hay que decir: vamos a cobrar el impuesto a las ganancias, cuando haya ganancias. Mientras tanto, le vamos a pedir prestado el campo lo que hoy le estamos sacando. Sacamos 10.000 millones de dólares por año. Yo digo, bueno, eso no va, es demasiado. Podemos pedirle 5.000 millones a través de algún mecanismo y pidámosle 5.000 millones, que si no se los tenemos que pedir al FMI. Pero al FMI se lo pedimos y después se lo tenemos que devolver. Al Agro, pídanselo y devuélvanselo, a 10 años, a 20 años, pero denle un papel, un bono, un crédito fiscal, algo que le permita cambiar el aceite, por ejemplo, que le permita hacer cosas".

Hay quienes dicen que el Estado debe intervenir para el pan en la mesa de los argentinos, entonces las exportaciones de trigo tienen que ser de determinada cantidad de tonelaje, para asegurar el consumo interno, ¿qué reflexión le merece?

"Es un disparate, es mentira. Todo eso es mentira, porque uno con 5.000 millones de dólares, que sería una retención, o algo que se le podría pedir prestado al campo, se alimenta a todo el país, no solo a los pobres. Lo que se necesita para darle de comer, para la mesa de los argentinos, el gobierno lo recauda con creces y no llega a la mesa de los argentinos, se lo destina a otras cosas, o a planes, o a corrupción, o a desarrollar cosas que no son eficientes para la sociedad. Sostener aerolíneas argentinas, sostener empresas con quebrantos históricos permanentes, sostener organismos o instituciones que son muy poco productivas, que no devuelven lo que tienen, y esto involucra incluso a entidades vinculadas al agro. El INTA es muy importante, pero el INTA, yo fui presidente del INTA hace casi 30 años, desde ese momento hasta hoy, recibió unos 7.000 millones de dólares para su movimiento. Y yo no veo el producto, veo muy poco en devolución. Cosas muy importantes, y hay técnicos excelentes y demás, pero la productividad de ese sistema también es baja".

¿No es contradictorio que un estado preocupado por la posibilidad del desfinanciamiento sostenga empresas, organismos o instituciones improductivas?

"En nombre de la conectividad física, estamos sosteniendo un gasto anual de 600, 700 millones de dólares para Aerolíneas Argentinas, 2 millones de dólares por día. No tiene mucho fundamento, porque lo está pagando el agro, que no usa mucho Aerolíneas Argentinas. Y así todo. Muchas actividades que se subsidian sin que generen un retorno social realmente valorable".

Máximo Giffoni, presidente del directorio y dueño de Olafil, dijo que "tengo algunos colaboradores que son todos empleados, pero algunos los estoy asociando como premio un poco por su trayectoria y un poco porque tengo la ilusión de que la empresa tenga continuidad. Es un honor tenerlo, porque es un hombre, un referente más que importante, sobre todo para la gente del agro, lógicamente. Es una persona que tiene una historia que con una perseverancia le ha dado al clavo durante 50 años, me parece que es para tenerlo en cuenta y para admirarlo. Así que nosotros nacimos en Olavarría, pero atendiendo más el campo que a la industria de Olavarría, porque en el campo éramos receptores de empresarios más chiquitos, podíamos desenvolvernos muy bien. Y sabemos que la locomotora de cualquier pueblo de la vecindad, es el campo. Así que nuestros inicios y nuestro desarrollo están muy apoyados en el campo. Así que conocemos la historia, la evolución, los sacrificios, y no tengo más que estar totalmente de acuerdo con lo que dice el ingeniero. No es que uno piense igual, es la realidad. Es esa realidad que no queremos ver los argentinos, porque está todo bien en Olavarría, estamos todos orgullosos de nuestra industria y del desarrollo de Olavarría, pero el motor es el campo, esa es mi opinión".