Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se brindó un detalle de los trabajos realizados durante esta semana, con recursos propios y maquinaria vial de la Municipalidad.

El cronograma de tareas comprende la apertura de calle en barrio Cuarteles, limpieza de calles en diferentes puntos de la ciudad: Pawlonia, Villa Aurora Norte y Provincias Unidas. En ese último sector, además se realizó el aporte de estabilizado.

El objetivo del mantenimiento es mejorar el estado de las calles, la transitabilidad, la accesibilidad y mejorar la evacuación del agua, especialmente en el período de lluvias, cuando se originan mayores complicaciones.

Asimismo, desde el área de Mantenimiento Urbano informaron además que continúa el plan de limpieza que busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Puntualmente se trabajó por una parte, en el sector de Av. La Rioja entre Av. Trabajadores y Av. Sarmiento, y por otra en Av. Eva Perón entre Av. Avellaneda y Frontera Sur

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente.