Este jueves dará comienzo el Torneo Clausura para la Maxiliga y mañana viernes será el turno de la Primera División organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría.

Las dos categorías mayores del básquet de nuestra ciudad culminaron sus vacaciones y comenzará el nuevo torneo con grandes compromisos.

El Maxiliga comenzará este jueves su segundo certamen del año y pondrá a picar la pelota en distintos escenarios de la ciudad.

21:30 Racing vs CEF Nº 44

22:00 El Fortin vs Pueblo Nuevo

22:00 Luz y Fuerza vs Loma Negra (en Pueblo Nuevo)

22:30 Ferro vs Estudiantes

Por otro lado, mañan viernes comenzará un nuevo torneo de Básquet local por la Primera División:

21:15 El Fortin vs Pueblo Nuevo

21:15 Ferro vs Racing (L)

21:15 Chacarita vs Racing (O)

21:30 Loma Negra vs Estudiantes