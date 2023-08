El precandidato a Intendente de la ciudad de Olavarría de Unión por la Patria (UxP) Maximiliano Wesner, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvieron una entrevista en radio Coronel Olavarría, oportunidad en la que se explayaron sobre varios temas.

Luego de repasar las obras más importantes de la provincia en Olavarría como la finalización del Barrio Educadores, el inicio del barrio CECO III, la reactivación del Polo Judicial y la construcción de la Casa de la Provincia, Kicillof aseguró que su gobierno "no discrimina a ninguna gestión por su orientación política", pero señaló que "es mucho más fácil trabajar con un gobierno local que tiene los mismos objetivos".

"No se trata solo de esperar que lleguen las obras sino gestionar porque los programas existen como el caso de la política provincial de construcción de frigoríficos", apuntó el gobernador y aclaró: "Todos los intendentes tienen mi teléfono y los atiendo a todos".

En ese marco, consideró que "no puede ser que los vecinos de Olavarría tengan que pagar la carne más cara por no tener un frigorífico siendo una potencia ganadera de nuestra provincia" y lamentó: "Olavarría produce la mitad del cemento argentino lo que hace aún más raro que no haya disponibilidad de viviendas".

Por su parte, Wesner aseguró: "Los empresarios de Olavarría me preguntan siempre cuándo vuelve el gobernador y en la calle sucede lo mismo con la gente. Axel camina con una bandera de la producción en la mano. Vamos a trabajar para construir un frigorífico en Olavarría y más viviendas".

El precandidato también destacó la firma del contrato de la primera etapa del Colector Cloacal Norte, "una obra que traerá soluciones a 25 mil vecinos y que gestioné durante muchas reuniones en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación".

"Sin producción y trabajo nuestra provincia no anda. Con un modelo de subordinación y especulación tampoco", dijo Kicillof y aseveró: "Debemos recuperar Olavarría con la unidad que logramos y que contiene todas las miradas. Unión por la Patria es una opción fundamental para Nación, Provincia y municipio".

"Estamos tratando de dar vuelta una historia negativa de la provincia en la que nos sacaron recursos por todos lados. Debemos seguir trabajando en infraestructura porque no puede ser que haya problema de agua y cloacas en nuestras ciudades más grandes", remarcó el gobernador.

Y explicó: "Para eso se necesitan políticas públicas de planificación a mediano y largo plazo, vivienda, infraestructura vial, conectividad, dar educación y salud. Un modelo de desarrollo e integración para la provincia que recupere la identidad de cada una de sus ciudades y pueblos".

"A Olavarría hemos ido tantas veces yo y mis ministros porque es una ciudad clave para equilibrar y balancear a nuestra provincia tan extensa que no puede estar concentrada y demostrar que tiene una identidad y un futuro propio", subrayó el gobernador.

Y concluyó: "Cada vez que vamos al interior nos piden obras de infraestructura y viviendas, todo lo contrario a lo que exige el FMI y a lo que hizo la oposición cuando gobernó y lo que propone para el siguiente período".