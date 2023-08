En el debut de la Copa de la Liga, Boca derrotó por 3 a 1 a Platense de Martin Palermo con goles de Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Cristian Medina.

El delantero uruguayo participó en el comienzo de la jugada que finalizó con un golazo de cabeza para poner el 2 a 0 en la Bombonera.

El extremo ex Palermo y Napoli de Italia, PSG de Francia, Manchester United de Inglaterra y Valencia de España, manifestó su felicidad luego de haber debutado por Copa Libertadores frente a Nacional y por haber convertido su primer gol con la camiseta de Boca:

"Una emoción muy grande, estaba con ganas de gritar mi primer gol acá, estoy feliz".

Asimismo, consultado por no haber festejado como su ídolo, Sergio Manteca Martinez, Cavani explicó que "no me colgué porque me dijeron que me iban a amonestar y no daba para complicar el partido", expresó el delantero.

Por otra parte, en relación a la adaptación con el plantel que dirige técnicamente Jorge Almiron, el ex jugador de la Selección Uruguaya confesó que: "Uno todos los días trata de charlar con los compañeros, de integrarse cada vez más al equipo, de conocerse y de ver las características de cada uno para que se puedan hacer mejor las cosas".

Por último, con respecto al próximo duelo frente a Racing por Copa Libertadores, el futbolista comentó que "va ser un lindo partido, vamos a prepararlo bien ahora en los días que quedan, y tratar de sacar cada uno la mejor versión de sí mismos para intentar hacer un buen partido", finalizó.