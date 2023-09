El regreso triunfal de Lionel Messi a la Selección Argentina

Hoy, hace exactamente 1826 días, se produjo el regreso de Lionel Messi a la Selección Argentina.

Un día como hoy, hace cinco años, la Selección Argentina dirigida por Edgardo Bauza, en su primer partido oficial como DT logró vencer a Uruguay en un emocionante encuentro correspondiente a la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas.

En aquel partido, Lionel Messi volvió a vestir la camiseta de la selección nacional luego de renunciar tras la final de la Copa América Centenario.

Su regreso estuvo marcado por un golazo que le dio al equipo tres puntos fundamentales de cara al Mundial de Rusia 2018.

Fue en Mendoza, a pocos minutos de finalizar el primer tiempo, cuando Messi, rodeado de varios jugadores uruguayos, sacó un potente disparo con su pierna izquierda desde fuera del área, logrando así el único gol del encuentro y asegurando la victoria para el conjunto albiceleste.

La renuncia del capitan se habia desencadenado en la Final de la Copa America Centenario frente a la Chile de Juan Antonio Pizzi.

Aquel dia en Estados Unidos, la Seleccion de Gerardo Martino, hoy DT del Inter de Miami, empato sin goles frente a Chile y esta ultima se impuso 4 a 1 en la tanda de penal.

Aquel resultado, dejo a un Messi acongojado por no poder conseguir un titulo con la seleccion nacional y en una nota para los medios, tomo la decision de dejar de formar parte del equipo.

El capitán anunciaba la noticia que sacudió al mundo del fútbol de esta manera. "Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", fueron las sorpresivas declaraciones, a las que luego añadió: "Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está".

Y, por último, sentenció: "Creo que es por el bien de todos. Por mí y después por todos. Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo".

Hoy, aquel triste momento del vinculo entre Messi y la Seleccion Argentina es solo una anecdota, ya que el ex futbolista del PSG ya logro la Copa America 2021 en Brasil, la Finalissima frente a Italia y la tan deseada Copa del Mundo frente a Francia en Qatar.