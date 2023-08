Lionel Messi habló por primera vez en conferencia de prensa desde su llegada al inter miami

El capitán de la selección argentina confesó en su primera conferencia de prensa que "nos veíamos capaces de poder competir y poder conseguir este título. El equipo hizo un crecimiento muy grande desde la llegada del Tata al equipo", manifestó.

En continuidad, un periodista le dio la bienvenida a la ciudad de Miami, le recordó su papel como embajador de este deporte en Estados Unidos, premio que supieron ostentar Pelé y David Beckham, contextualizo su llegada al territorio como campeón del mundo y le consultó, finalmente, sobre si todo esto fueron datos importantes para tomar la decisión final:

"Bueno, mi decisión pasó por muchísimas cosas, por muchísimas cuestiones, las cuales lo pensamos y decidimos con mi mujer. Mis hijos también fueron parte de la decisión, la familia en general. Y la verdad que no pienso en todo eso, simplemente vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me gusto toda la vida", expresó el astro argentino.

"Elegí este lugar por eso, sobre todas las cosas. Hoy te puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no solo por lo deportivo, por como va, sino por la familia, por cómo vivimos el dia a dia, por como disfrutamos de la ciudad, de esta nueva experiencia y del recibimiento de la gente, que fue extraordinario desde el primer dia", confesó Lionel Messi en su primer conferencia de prensa con la camiseta del Inter.

El futbolista campeón del mundo con la selección argentina, disputó dos partidos en condición de visitante con la camiseta de su nuevo equipo en esta edición de la Leagues Cup: "Hice dos salidas con el equipo y el trato de la gente fue espectacular hacia mi persona, así que agradecido y feliz del momento que estoy viviendo y sobre todo de seguir disfrutando de lo que me gusto toda la vida, de jugar y poder hacerlo de esta manera con alegría".

Asimismo, el jugador de 36 años adelantó cómo está viviendo la adaptación a un país totalmente diferente a los que vivió los últimos años.

"Bueno, te soy sincero, todavía nos estamos terminando de acomodar porque hace muy poco tiempo, si bien parece que hace mucho que estamos, hace un mes y medio que estamos en miami, todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir, sí que estamos bien donde estamos, pero todavía no tenemos donde nos vamos a quedar definitivamente durante todo este periodo".

Pese a esto, Leo confesó que "fue muy fácil porque como dije en mi llegada, fue un lugar al cual decidimos venir, al cual estábamos convencidos que queríamos venir" y dio a conocer que "la gente hizo todo muy fácil, tanto en el club desde que llegamos, como la afición o la gente que me encuentro dia a dia en la calle, la ciudad en la cual estamos, la que es espectacular y te hace que pueda vivir el dia tranquilo y con mucha felicidad", cerro.

"Y bueno, en eso estamos, terminando de acomodarnos. Los nenes dentro de poco empiezan el cole también, eso hace que te termines de acomodar definitivamente a un lugar y acostumbrarte al día a día de ellos también. Así que si bien nos falta poquito todavía, fue mucho más fácil de lo que nos pensábamos porque habíamos tenido la experiencia de haber cambiado Barcelona a París. Eso fue complicado y esto fue totalmente diferente".

En la primer conferencia de prensa del 10, se le preguntó sobre la competencia en la que ya lleva 9 goles en 6 partidos y comentó que "desde que empezó esta competición nosotros sabíamos que era un comienzo desde cero porque había llegado un nuevo entrenador al equipo, porque vinieron como yo, otros nuevos jugadores al grupo, al cual nos adaptamos desde el primer momento muy bien gracias a la ayuda de todos los compañeros que estaban. Sabíamos que era una posibilidad para empezar a cambiar las cosas después de como venian los últimos resultados, de cómo veníamos en la liga y que era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y empezar a, como dije antes, fijarnos objetivos difíciles pero al cual estábamos preparados para intentar competir, sobre todo".

Lionel Messi además, como es habitual, se mostró agradecido de todos sus fans que lo cuidan y miman durante su estadía en cualquier parte del mundo.

"Creo que desde el principio, desde mi llegada, el recibimiento fue algo impresionante. Es una ciudad de muchos latinos y eso hace que sea mucho más fácil todo también. El latino es mucho más cercano, mucho más demostrativo. Durante todo el tiempo estoy mostrando cariño, cercanía y eso creo que es lo mas importante, lo mas sano y lo mas lindo para poder acomodar y disfrutar de lo que uno hace", sentenció.

Hoy por la mañana, se dio a conocer que Lionel Messi, junto con el belga Kevin De Bruyne y el noruego Halaand, forman parte de los futbolistas nominados al mejor jugador del año por la UEFA.

"Yo creo que durante el largo de mi carrera lo dije muchas veces, si bien es un premio muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca le di tanta importancia".

"Lo más importante siempre para mí fueron los premios colectivos, de conseguir premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio".

"Y la verdad que no pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada. Tuve la suerte de, como dije recientemente, haber conseguido todos mis objetivos que me fui planteando durante toda mi carrera. Y ahora tengo nuevos objetivos con este club que vinimos para eso, para intentar ayudar al club a conseguir títulos y en lo personal a seguir consiguiendo títulos".

El capitán de la selección argentina tambien habló sobre su adaptación al fútbol norteamericano y sobre su rendimiento en canchas de césped sintético.

"Al principio me costó un poco el día a día, los entrenamientos, los partidos. Hace muchísimo calor en esta época, mucha humedad y a veces se nota, pero la verdad que me fui adaptando y me siento muy cómodo también".

"Creo que uno nunca se termina de adaptar a este clima, porque hablo con compañeros que están toda la vida acá y todavía lo sufren. Pero creo que aprendimos a convivir con eso, a llevarlo de la mejor manera"

"No tengo ningún problema, tampoco con el tema de la cancha sintética. La verdad que hice todo a mi inferior en césped sintético. Toda mi vida jugué en esa cancha. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo que no he vuelto a jugar en esas canchas, pero tengo problemas en adaptarme a todas".

En el cierre de la conferencia llegaron las declaraciones que mas nos importan a los argentinos y fanaticos de este deporte: "Bueno, la verdad que me siento realmente muy feliz".

"Es un lugar al cual elegí venir, al cual quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo. No fue de un día para otro y por eso hace que todo sea mucho más fácil. Estamos en el lugar que queremos estar y fue una decisión de nosotros, por eso hace que todo sea mucho más fácil, más sencillo".

"Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro y bueno pasó un poco por ahí también el acostumbrarse rápido a un lugar totalmente diferente a donde yo había estado toda mi vida viviendo tanto en la ciudad como en lo deportivo y bueno se hizo difícil pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá gracias a Dios", finalizo.