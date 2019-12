Edición Anterior: 18 de Diciembre de 2019

Edición impresa // La Ciudad

El próximo domingo, en Chamula

"No canten de política": un show que hace todo lo contrario

Este domingo a las 21 en Chamula (Dorrego 2149) se desarrollará "No canten de política" un evento que invita a hacer todo lo contrario, y será la fusión entre el podcast "No hablen de política" y la banda de rock local "Arrastraterrestre". Habrá servicio de cantina para aquellos que quieran cenar antes, durante o después del espectáculo.



Finalizando su primera temporada, "No hablen de política" cerrará el 2019 con un evento abierto al público y pensado para, además de "rosquear" reflexionar sobre el rol de la política en nuestras vidas.



¿Qué es la política? Será la pregunta que iniciará todo. Como eje madre, se repasará el año político con música, una charla entre los realizadores del podcast y que resaltará el valor de la política en un mundo donde las construcciones sociales generaron que es "algo malo" o que "no se debe hablar para no tener problemas".



Desde la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de que Alberto Fernández sea candidato a presidente, pasando por el destino de Macri y Vidal, las marchas "Sí, se puede" y la grieta, la charla girará en torno a lo sucedido en 2019 y además, a la música, con el acompañamiento de la banda sierrabayense "Arrastraterrestre".



Las entradas anticipadas se encuentran a la venta, tienen un costo de 100 pesos, y se pueden conseguir por medio de las redes sociales de podcast y la banda en Twitter, Facebook e Instagram.