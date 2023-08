Estilo Montessori Olavarría es un emprendimiento dedicado a realizar mobiliario Montessori y juegos que están relacionados con la teoría Pikler. Sus dueños son Virginia Soria y Facundo Torres que junto a Bernarda, su pequeña de 2 años y medio, nos reciben en su casa para contarnos sobre su emprendimiento.

Viqui comienza su relato: "Estábamos en 2020, en plena pandemia, yo estaba embarazada de nuestra hija, Bernarda, y queríamos hacerle un regalo a mi ahijada que ya tenía algunos juegos de la Plaza Pikler, pero le faltaba el triángulo y la rampa. Y como Facu siempre hace cosas en madera, pero siempre hizo para nosotros, para nuestra casa o para la familia, le mostré fotos y le pregunté si se animaba a hacer ese triángulo y esa rampa, lo hizo y quedó relindo. A su vez le habíamos hecho un gimnasio nórdico, a Berni. Cuando vi lo lindo que había quedado aproveché y le saqué una foto al gimnasio nórdico y a éstos últimos que había hecho Facu, el triángulo y rampa de la plaza Montessori. Me contacté con unas chicas para que nos hagan un logo, nos pusimos un nombre y empezamos a subir a Instagram. Subimos solo eso, a ver qué pasaba. Y la gente empezó a preguntar. `Hola ¿hacen camas??, `hola ¿hacen bibliotecas?? `¿Hacen bloquecitos?? . Hoy tenemos una lista de muchos productos, ahora estamos en contacto con una chica que es psicopedagoga, que trabaja con chicos con diferentes características y que necesitan otro tipo de juegos, también en madera. Así que estamos abiertos a que nos manden imágenes y ver si podemos replicarlas en un juego. Poco a poco vamos incursionando en la venta por mayor, ya tenemos revendedores en La Plata, en Chávez. Posiblemente en Bolívar y quizás Las Flores".

Una conjunción perfecta

"Siempre digo en nuestro en nuestro feed", continúa Viqui, "que es muy loco, porque nosotros siempre estábamos pensando en hacer algo juntos, siempre. Pero no sabíamos qué, porque yo soy profe de educación física, Facu estudia ingeniería civil y le gusta hacer cosas en madera, pero era como que no sabíamos qué. Y este proyecto es la conjunción perfecta, porque yo predico la religión del movimiento y veo cómo están hoy los niños, la falta de movimiento que tienen, la falta de naturaleza que tienen. Y siento que podemos aportar un granito de arena al movimiento, a la creatividad, a cortar un poco con las pantallas y conectarlos otra vez con las miradas de sus referentes, de sus adultos. Si con este emprendimiento, nosotros logramos esto, cortar un poco las pantallas y conectar otra vez con esa mirada, con ese espacio, con ese momento de familia y que el niño, se sienta mirado y escuchado otra vez. Nos pone muy felices".

"La gente, en pandemia, comenzó a interesarse más por los juegos de interior, si bien estos juegos los podés sacar al patio, cuando llueve o hace frío los armás adentro y no ocupan mucho espacio de guardado", nos cuenta Viqui, "empezamos a tener un pedido atrás del otro, y teníamos lo básico, triángulo, rampa, balancín y muchos bloques de madera. La primera plaza de Montessori Facu la hizo a mano, tenía herramientas en casa, pero básicas. Todos los cajones con bloques, todos nuestros primeros productos fueron hechos a mano, marcando todo a mano. Y al ver que había cada vez más pedidos decidimos invertir en un CNC y en algunas máquinas más para optimizar el tiempo de producción. Por lo que tuvimos que mudarnos, nuestra casa anterior era muy pequeña, ahora estamos más cómodos y tenemos un tallercito chiquitito en el patio. Siempre con la idea de crecer, de poder comprar más maquinaria".

Diseños hechos a medida

Cuando les consultamos de dónde sacan los diseños de los juegos responden que "nosotros los diseñamos, hacemos cubos XL. Ahora estamos pensando de hacer los triángulos un poquito más bajitos, porque es más fácil de guardar, el clásico de la teoría Pikler no es rebatible y te ocupa mucho espacio. Si bien los juegos que refieren a la teoría Pikler, ya se sabe que son el balancin, el triángulo, la rampa, el rodari. Pero siempre le vamos buscando la vuelta, porque también van surgiendo necesidades de quienes compran. Y creo que ese es un punto a favor nuestro, porque la gente se contacta con nosotros y si vendemos una biblioteca de determinada medida, pero ellos, por cuestiones de espacio, la necesitan de otra medida, nosotros se la hacemos. Se la pintamos del color que tenga la habitación. Entonces, siempre tenemos esa consideración con el cliente que hace que nos vuelvan a elegir. Porque realmente, quienes compraron, vuelven a comprar, y si no es para su hijo, compran para regalar, y nos encanta. Nosotros trabajamos por encargue, nos hacen el pedido y abonan la mitad, nosotros compramos el material y después al retirar abonan el total del producto. Ahora ya estamos más interiorizados y podemos cobrar con tres, seis y doce cuotas, tenemos un convenio con OCA, así que también hacemos envíos a todo el país. Todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Yo hice algunos cursos de marketing, pero lleva tiempo todo lo que es generar contenido y las redes. Yo creo que el boca a boca es lo que más ha hecho que nosotros vayamos creciendo".

"Ahora lo que más estamos vendiendo, es todo lo que es mobiliario, camas, bibliotecas, mesitas con sillas; triángulo y rampa siempre y más cerca del día del niño, productos chicos Cámaras de fotos de madera, cocinitas de madera, anafes de madera, encastrables, autitos, camionetitas, cajones con bloquecitos, cajones solos con ruedas para que los nenes carguen sus juguetes y tienen la soguita para tirar, para arrastrar. Nos gusta ponerle nuestro estilo, pero como todo emprendimiento, vas sobre la marcha viendo cuál es su temporada baja, cuales juegos y juguetes se venden más, según la época del año". Afirma Viqui.

Facu y Viqui nos cuentan que "empezamos haciendo la cama Clásica Montessori, al ras del piso, ya que todos estos juegos lo que hacen es favorecer y desarrollar la autonomía del nene, que el nenito vaya y se acueste y levante solo. Las bibliotecas y los percheros deben colocarse a la altura de lo niños, para que ellos puedan entrar y colgar su campera. Es algo muy simple pero para ellos es muy importante poder hacerlo solitos. Con las camas, lo que nos pasó es que la gente las quería un poco más levantada para poder limpiar, y aunque se va un poco de la teoría Montessori, la levantamos un poquito. La cama Clásica Montessori no es con casita, se parece a un cajón de arena con el colchón arriba. Es muy simple. Ahora estamos trabajando en una cama al piso, que venga con cuatro patas un poquito más levantadas y después cuatro patas un poco más altas, y así la cama le dura varios años".

Dejar de preocuparse para empezar a ocuparse

Antes de concluir la entrevista, Viqui nos cuenta que "estoy armando un taller, que más adelante lo vamos a promocionar, y que tiene que ver con el juego y con conectar a esos padres con el juego otra vez, con sus niños y validar la herramienta, porque no todos los las familias son creativas, y no digo solo padres, estar a cargo y cuidar niños también. Así que, brindarles un poco de herramientas para generar esos espacios y cortar un poco con la tecnología que tanto mal les hace, a los nenes. Porque se ve que les falta creatividad, que se cansan por jugar una mancha. a mí me preocupa, me preocupa mucho, entonces decidí que en vez de preocuparme, voy a intentar ocuparme y hacer el taller, que si bien va a estar destinado a hablar de los diferentes juegos, a hablar de del por qué de la importancia de jugar y lo peligroso del no jugar. Brindar herramientas más allá de la pedagogía Pikler y Montessori, desde mi conocimiento como profe, ver qué podemos hacer también entre todos y aprender yo también de quienes vayan al taller".

Viqui, Berni y Facu, los invitan a visitar su instagram @estilo_montessori_olavarria.