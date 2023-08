Fabián Peralta es un joven político lamatritense aunque tiene una trayectoria. Encabeza la lista de Juntos "La Fuerza del Cambio" y en las Primarias se entusiasma con la posibilidad de vencer en la interna a la nómina que lidera el intendente Martín Randazzo. El triunfador de esa elección, augura, "va a ganar la Intendencia".

"Es una sensación de alegría porque amo la política como una herramienta para transformar la realidad social de los vecinos. Lo bueno de hacer campaña es que al vecino, además de ir a visitarlo, te lo cruzas en la calle y el compromiso es sólido el que hemos asumido", dice Fabián Peralta sobre cómo transita las últimas jornadas de la campaña.

"Tenemos una plataforma de cien propuestas, pero la única promesa que hacemos es que vamos a dejar el cien por ciento, si nos dan la oportunidad, para luchar contra los flagelos que hay en La Madrid", apunta.

"Trato de que no me invada lo que dice la gente, que sostiene que el que gana la interna de Juntos por el Cambio es el próximo intendente, y estamos ahí nomás", recalca, y sostiene que más allá de los resultados "estoy contento y feliz porque puedo hacer lo que siempre quise hacer, que es política escuchando al vecino".

La familia Peralta se ligó a la política lamatritense hace una década y el propio Fabián ha integrado la lista -también su padre y su madre- y se preocupa por la coyuntura. "La gente está desahuciada y temerosa porque no sabe cómo llegar a fin de mes, y es una realidad muy triste. Hay un salario muy devaluado que excede al Municipio, pero hay que comprometerse para darle las herramientas y mejorarle la vida, y ser un instrumento. Creemos que el vecino nos va a acompañar".

"No somos ni de un lado ni del otro, venimos a ayudar al pueblo", se diferencia, y sostiene: "el bipartidismo está entre el peronismo y el radicalismo, pero yo no soy ni de uno ni de otro, soy demócrata. Los humanos somos todos diferentes, pero tenemos que tener la capacidad que en ese disenso tenemos que unificar consensos, llevar adelante propuestas comunes".

"Si miramos alrededor hay municipios que están más avanzados y en La Madrid no ocurre, porque la mezquindad política hace que no se va a hacer tal cosa porque lo hizo el otro, y no debe ser así porque detrás del político hay vecinos y somos todos lamatritenses", se queja Peralta.

"Si seguimos en la mezquindad política nos enterramos más y por eso hay que salir de eso. Hay cosas con las que concuerdo y otras con las que no, por eso vamos a una PASO", apunta sobre la interna con Randazzo.

Igualmente el líder del espacio que acompaña a Patricia Bullrich critica por igual al actual gobierno municipal y al PJ. "La política tiene que facilitarle la vida al vecino, no para entorpecerla", indica.

"Nuestro discurso suena diferente al del resto porque en los otros prima la mezquindad personal y partidaria, y nosotros levantamos la bandera de General La Madrid, que son dos cosas diferentes, por eso nos está yendo bien y estamos creciendo en las encuestas", se entusiasma Fabián Peralta.

"Nosotros llevamos cien propuestas como plataforma de gobierno y son factibles. Es sentido común, escuchar lo que le pasa y ponerse en sus zapatos y ver cómo le podemos dar una mano para afrontar su realidad", resume sobre sus ideas.

-¿Cómo se imagina el 13 a la noche?

Fabián Peralta: -Creo que vamos a ganar, pero no quiero que me inunde la emoción. Cada vez que estamos con la gente nos demuestra su cariño y nos dice que no aflojemos, por eso trabajamos en un proyecto a largo plazo que va a dar sus frutos.