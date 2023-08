Federico Imaz, precandidato a intendente por La Libertad, avanza en La Madrid contó cómo se posiciona el espacio de cara a las elecciones Primarias del próximo domingo. Cuestionó a "la casta política" y pidió el acompañamiento de los vecinos para que "las cosas cambien" porque "somos la única alternativa posible", marcó.

Fiel a su estilo, verborrágico, Imaz sostuvo que "hay bronca y desinterés, por eso nos parece una falta de respeto hacer campaña", por eso su espacio decidió prácticamente no hacerla de manera presencial y las boletas sólo estarán en los lugares de votación.

"A mí se me ha ido la vida esperando que esto mejore y entonces cuando se acerca un político entiendo que la gente esté enojada. Que los mismos responsables de esta situación se propongan para solucionarlas es ridículo. A los políticos les importa un c…, son una casta", analizó.

El otrora líder del vecinalismo local renegó del sistema pero también planteó sus quejas contra la gente. "Tiene una enorme bronca pero no termina de tomar de decisión ni toma conciencia el nivel de desparpajo de estos tipos. La gente ha tomado la decisión de resguardarse y no votar, para mí es un error. Juntos por el Cambio no va a cambiar nada, sólo un poco de maquillaje y otro lenguaje, pero nada más", sostuvo.

A la vez marcó que La Madrid es un ejemplo de lo que sucede en otros niveles gubernamentales. "Uno quiere retornar, Pellitta, después de 20 años de fracaso. Y el otro quiere seguir, Randazzo, y son lo mismo", reprochó.

El ex funcionario de Cambiemos planteó con preocupación que "los jóvenes se van y el pueblo se muere, y estos lo quieren solucionar con obra pública".

A pesar de ese enojo Federico Imaz intentará una vez más llegar a la Intendencia, aunque advirtió: "Esta es la última vez. Tengo la esperanza de recoger la bronca de la gente y representarla. Si volvemos a sacar 400 votos les agradezco porque conscientemente me votan y eso es un orgullo y una responsabilidad pero no vamos a ningún lado".

"No puedo creer que sigan votando a los mismos. No sé por qué sucede, porque la gente te dice siempre lo mismo: que no hay trabajo, que no hay aquello pero después votan a un tipo que solo hace asfalto", indicó luego.

El ex secretario de Producción (N de R: fue apartado de su cargo en 2018) se quejó del manejo del área que le competió durante casi dos años por parte de la Municipalidad y sostuvo que "presentan emprendimientos como si fueran industrias que no lo son".

Pero además arremetió contra el ex intendente Juan Carlos Pellitta que lo criticó duramente por su labor en Producción. "Que vuelva a presentarse significa que la renovación política no existe, que es ficticia. Pellitta es el monumento al fracaso institucional", dijo.

"Si quieren que las cosas cambien que nos acompañen porque somos la única alternativa posible", apuntó Imaz.

Y cerró: "si la gente no va a votar es una pésima decisión y el quid de la democracia es la participación, si no hay participación le hacen el caldo gordo a los que están. La es participación necesaria, no ir es una forma de manifestar la bronca pero es una manera errónea de hacerlo".

-¿Cómo se imagina el 13 a la noche?

-Me imagino que ganará (Martín) Randazzo, (Juan Carlos) Pellitta va a ser un fracaso y nosotros una incógnita.

Tengo la esperanza de movilizar y lograr que entre al menos un concejal para romper con este club de amigos donde sale todo aprobado por unanimidad.