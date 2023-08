Falta apenas una semana para las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la campaña comienza a tomar un carisma diferente al de las anteriores. Los precandidatos buscan posicionarse de cara a la sociedad y captar el voto. Juan Carlos Pellitta volverá a competir en una elección tras dejar la Intendencia de La Madrid en 2015 y el experimentado político se planta.

"Para nosotros esto es una cuestión épica, porque estamos contra todos, pero tenemos la ilusión de hacer germinar la semilla que plantamos hace ocho años", sostiene.

La lista incorpora "gente joven, nueva. Es peculiar porque tiene gente con una sana rebeldía, es inclusiva y con mucha ganas de hacer cosas por el pueblo, pero de verdad", se diferencia.

"Estoy contento, me siento renovado y quiero dar esta pelea", sintetiza. "Le proponemos a la sociedad abandonar la chatura, la mediocridad y hacer crecer el pueblo en trabajo, en producción… lo que veníamos planteando hace muchos años con el Parque Industrial, el frigorífico, la Escuela Técnica, con la energía: con el gasoducto y la línea eléctrica que significó dotar de energía al SIP y al pueblo, para promover el desarrollo", menciona Pellitta.

"Venimos a romper los espejitos de colores. Nos hicieron creer que el balneario tenía agua azul, cuando vi la foto me fui a verlo y eran todas mentiras, era todo Photoshop. La lucha nuestra es épica: contra el poder local, sin recursos; contra todos los medios de prensa que en general tienen intereses con la Municipalidad. Pero la batalla la vamos a dar, en la calle y con la gente porque realmente nos interesa modificar la situación", se entusiasma.

En la lista que encabeza el ex mandatario lamatritense aparecen varios nombres nuevos para la política local y, aunque admite que "no es la militancia de otros tiempos", destaca que "yo le aporto toda la experiencia y ellos el empuje, la garra, la rebeldía, la creatividad". "Yo confío mucho en esa frescura, en esa falta de agachadas que tiene esta lista. Es fantástico, más allá del resultado electoral", agrega.

En el mismo barro todos enlodados:

Puede pasar el tiempo, pero Juan Carlos Pellitta conoce como pocos el juego de la política y el peso de las declaraciones, más aún en tiempo electoral.

"Ahora la gente reclama. Hasta ahora no reclamaban. Cuando no había una oposición nadie se animaba a hablar. Ahora empezaron a putear y de acá a octubre va a ser peor porque se empiezan a desnudar las falencias. La gente estaba calladita la boca, ahora se empiezan a desnudar las falencias", marca como un mensaje para los de adentro y a los de afuera.

Cuestiona al gobierno de Martín Randazzo por la falta de inversión y previsión. "En el Hospital vos no podés ir a c… de frío, te enfermás. El Polideportivo es hermoso, pero la caldera no anda. No podés no tener una reserva para reparar el tomógrafo, es una cosa elemental", enumera.

"Hay cosas que me dan mucha lástima", resume y pone como ejemplo el plan de viviendas ARE. "Jamás en un plan de viviendas sociales hay que pagar para ingresar a ser adjudicatario, eso no existe, y acá les hicieron pagar 16.500 dólares en connivencia entre la Municipalidad y la empresa. porque no nos olvidemos que el que mandó a pagar fue el Municipio, es más renunció una funcionaria por eso", cuestiona. "Pero la gente que está ahí, calladita la boca. Es más, ahora no saben si van a ser adjudicatarios ¿Qué nos pasa como sociedad?", añade.

Para ser político en La Madrid "hay que decir la verdad", contesta. "Además La Madrid es una comunidad pequeña con recursos limitados, entonces lo que hay que tener es capacidad de gestión", agrega.

Pellitta no sólo carga contra el actual gobierno sino también contra Federico Imaz "que se la agarra con 'Lucho' López para tapar las c… que hizo. Habla de producción y paró un frigorífico, una fábrica de plástico, entonces si querés justificar bardeando (sic) dice poco de él".

Hábil, evita hablar de la interna con el ex director de Deportes de su gestión, Dardo Núñez. "Pase lo que pase, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Esto va a ser así, quedate tranquilo", explica sobre el tema.

- ¿Cómo se imagina el 13 a la noche?

Juan Carlos Pellitta: - Me imagino festejando y juntándonos, me parece que es lo más lógico.