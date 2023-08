Durante la semana se desarrollaron eliminatorias regionales de distintas disciplinas deportivas y General la Madrid se aseguró nuevas plazas para la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollarán entre el 15 y el 20 de septiembre en Mar del Plata. Hasta el momento, General la Madrid suma más de un centenar de competidores.

En el Polideportivo Municipal se llevó a cabo la segunda instancia de la disciplina Cestoball y tres equipos lamatritenses lograron la clasificación. El 6x6 Sub 15 (Lucía Guanziroli, Bianca Imaz, Yazmín Paz, Juana Arroquy, Quimey Sabarots, Isabela Araya, Pilar Vasallo, Catalina Pezet, Francesca Ciappinna, Magalí Goyenechea Maneiro, Mora De la Vega Rojas y Victoria Pérez Cáceres) también lo hizo el Sub 18 3x3 (Lucía Hermida, Clara Machado, Eluney Sabarots e Isabella Cantero) y el Sub 16 3x3 (Pilar Vasallo, Bianca Imaz, Sofía Risueño y Valentina Breden)

Además se sumaron la golfista Gianna Romano (Sub 18) y el atleta Luis Rodríguez, en 3 mil metros (Sub 16).

El jueves, en Saavedra, se disputó la fase regional de Fútbol Playa y uno de los quipos que representó a General La Madrid logró la clasificación a la final provincial de los Juegos Bonaerenses. El combinado Sub 14 integrado por Simón Castro, Antonio Juan, Germán Cimino, Agustín Mañero, Francisco Arroquy, Juan Pezet, Bautista Arrate, Aron Bravo y Mateo Sapssone avanzó a la próxima instancia, en Mar del Plata.