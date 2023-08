Actividad por el Día de las Infancias

En el Parque de Ingeniero Jorge Newbery se llevó a cabo una actividad para celebrar el Día de las infancias. La propuesta fue organizada por la Escuelita de la institución.

Encuentro Internacional de Guitarras

Este sábado 19 de agosto, a las 20.30 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal se realizará el espectáculo "Encuentro internacional de guitarras", con entrada libre y gratuita.

En la oportunidad se presentarán el músico lamatritense Guillermo Palacios, quien abordará obras del repertorio argentino y el Maestro Elías Esper, quien interpretará obras del repertorio árabe en laúd y flamenco en guitarra.

Inscripción a cursos del CFL

El Centro de Formación Laboral informó que se encuentran abiertos distintos cursos que se dictarán en la institución.

El de Albañilería se cursará los días: lunes, miércoles y viernes, de 18 a 21 horas. Los interesados e interesadas podrán inscribirse ingresando al siguiente formulario: https://forms.gle/SEQ8b4gCpqWPeHAHA

Práctico/a en armado y construcción de muebles y artículos decorativos utilizando madera. Para inscribirse: https://forms.gle/VFE8jHnRqHT3pkFR6. Se cursará dos veces a la semana, de 18 a 20:30 horas. Requisitos para la inscripción: Tener 16 años y Estudios Primarios Completos.

Curso de Motonivelación; comenzará en los próximos días y finalizará en el mes de diciembre. Se cursará los días martes, miércoles y jueves en horario vespertino. Requisitos para la inscripción: Tener 18 años, Licencia de conducir y Estudios Primarios Completos. Los interesados e interesadas podrán inscribirse ingresando al siguiente formulario. https://forms.gle/Ln3rZU9tKyaTCohK9

El Arriero necesita donación de alimentos

La Asociación de equinoterapia "El Arriero" informó que está en busca de donación de avena y rollos de pasto para reforzar la alimentación de los animales. Quienes puedan colaborar deben comunicarse con la institución.

Hockey: jugadoras lamatritenses

formaron parte de los equipos de Lilán

El sábado pasado, los equipos femeninos de Lilán jugaron una nueva fecha de la Federación Tandilense de Hockey. En los equipos azulgranas, que visitaron a Los 50 de Tandil, hubo participación lamatritense.

La categoría Sub 14 ganó 4 a 1 (Juanita Doartero 2, Violeta Mohamed y Tatiana Rodríguez). Las Sub 17 también trajeron el triunfo para Laprida, en este caso fue por 3 a 0 (Emma Grassi, Juana Carricart y Agustina González); además de las goleadoras (Carricart y González) juega la lamatritense Ana Zanga. También jugó la categoría Sub 12, aquí fue invitada Amada Lemme.