El Movimiento de Integración Federal (MIF) competirá por primera vez en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Fue la sorpresa en General La Madrid ya que casi todos los integrantes de la lista tienen escasa o nula participación política, pero para su principal referente, Pablo Actis, eso no le quita chances e incluso sostiene que "el resultado no nos quita el sueño".

"La campaña viene bien, entregando las propuestas y escuchando las necesidades. La gente agradecida de que se las tenga en cuenta", apuntó el abogado sobre cómo se perfila el espacio a días de las PASO.

"El resultado de estas elecciones no nos tiene que influir en lo que estamos construyendo porque estamos convencidos cada uno aporta desde lo que hace y lo quieren llevar adelante con proyectos en el Honorable Concejo Deliberante o siendo gestión porque hay cosas que se padecen y como sociedad no estamos preparados", apuntó.

"El resultado no va a cambiar lo que entendemos como la construcción necesaria. Ni los proyectos, que los vamos a realizar desde la gente nos coloque", ahondó Actis

"La gente nos recibe bien porque salimos del River-Boca y nos agradece que haya algo distinto, que tiene que ver con las personas y no con una fuerza alternativa que no propone nada. Lo que estamos convencidos lo transmitimos y eso se recepciona porque entiende que al ser un movimiento joven, que tenemos ganas eso se transmite", enfatizó.

"El resultado no nos va a cambiar las ganas ni nada. Vamos a trabajar fuerte para ser gestión o tener una voz en el Concejo. Las construcciones llevan tiempo y eso lo entendemos como necesario. Si nos toca perder no nos afecta y si ganamos bienvenido sea", repitió.

Aunque admitió el descontento de la gente explicó que en los encuentros "explicamos que si nos resignamos a que es todo lo mismo y nos quedamos viendo de afuera no va a pasar nada" por eso "el compromiso es tomar el toro por las astas, meterle para adelante y revertir lo que la gente cree".

"La gente está resignada por eso necesitamos convencer que no es por ese lado y salir del letargo", subrayó Pablo Actis y cuestionó al gobierno local. "La Madrid está agonizando y no nos damos cuenta; en unos años vamos a ser todos viejos y no va a haber empuje para salir de esto", se quejó.

En esa línea admitió que al entrar en política "entrás en la picadora y te exponés" hay "que cambiar" ese paradigma.

"Me da rabia que la Madrid no crezca. Estamos igual que hace 10 años y tengo un nene de 12 años que se va a ir a estudiar y no va a volver, y eso tiene con la chateza, con la falta de trabajo y ofrecerle a los chicos", planteó.

A la vez sostuvo que "es posible cambiar" esa realidad "creando condiciones laborales". "Tenemos el SIP que está prácticamente sin explotar; hay pulir las cooperativas para que trasciendan y capacitarlas para vender y que sean eficientes". "Hay cosas para hacer", enfatizó el referente lamatritense del MIF.

Se quejó por la discontinuidad de políticas públicas como el proyecto del Frigorífico y del Cannabis, y que "no se gestiona eficientemente". Por eso recalcó que "hay que cranear soluciones" para la comunidad. "Hay que sumar cosas pequeñas. Falta un montón de ajustes para aprovechar lo que hay para salir adelante y cambiar la realidad. Hay que generar fuentes de trabajo y que los pibes no se tengan que ir".

"Los procesos que llevan tiempo. Hay que cambiar la realidad y hay que empezar algún día. Necesitamos un Estado eficiente que genere fuentes de trabajo. Se deben detectar las problemáticas", insistió Actis y planteó como una alternativa "hacer algo a nivel regional para posicionar la economía y obtener beneficios con otros municipios; no hay que mirar a los vecinos como competencia sino como asociados, ponerse de acuerdo para crecer".

En esa misma línea planteó que la Municipalidad debe "escuchar y dar viabilidad a los proyectos".

"Tenemos que buscar alternativas para que los pibes no se vayan y no tengan que vivir el desarraigo. Lo que me da bronca es que el desarraigo no es una opción sino casi una obligación o una necesidad. Quiero que no tengan que elegir irse, que tengan la libertad de decidir", subrayó Pablo Actis.

-¿Cómo se imagina el 13 a la noche?

-Festejando primero por haber llegado. He tenido muchas palmaditas de ánimo pero necesitamos el acompañamiento para seguir. Va a ser difícil ser gestión pero va a estar buena ser una voz en el Concejo Deliberante, ahí vamos a tener la posibilidad de expresar nuestras ideas para cambiar la realidad a la gente.

Seguramente vamos a estar festejando. Somos modestos, el resultado mucho no nos altera, no nos va a bajonear ni sacar las ganas.