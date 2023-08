El presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, se encuentra codo a codo con el expresidente republicano Donald Trump en la carrera para las elecciones de 2024, según una encuesta publicada este martes por el diario The New York Times.

A pesar de las acusaciones penales contra Trump y el mayor apoyo de los demócratas a Biden, el sondeo, realizado encontró que ambos estaban empatados en un 43% "si las elecciones presidenciales de 2024 se celebraran hoy".

La opinión de los votantes demócratas

De los votantes de las primarias demócratas, el 45% apoyó la nominación de Biden, de 80 años, mientras que el 50% dijo que el candidato debería ser otra persona. Estos datos fueron suministrados por la universidad Siena College, del estado de Nueva York. Del último grupo, el 39% citó su edad como la razón más importante de su oposición y el 20% se refirió a su desempeño laboral.

En comparación, otra encuesta de The New York Times/Siena College realizada hace un año encontró que el 64% de los votantes demócratas querían un candidato presidencial diferente a Biden. De este modo, se deduce que el apoyo a Biden sigue siendo tibio. En este sentido, durante el presente año solo el 20% de los votantes de las primarias demócratas dijo que estaría "entusiasmado" si Biden fuera el candidato presidencial y el 51% comentó que estaría "satisfecho pero no entusiasmado".

Entre los republicanos, Trump arrasa

En tanto, dentro del campo republicano, el exmandatario Trump (2017-2020) tiene tres veces más intención de voto que su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, según un anticipo de la encuesta publicada el lunes por The New York Times. El sondeo mostró que un 54% de los encuestados dijeron que votarían por Trump, mientras que un 17% señalaron que apoyarían a DeSantis.

Trump recibiría el respaldo de casi 60% de los republicanos de más de 65 años y de los de entre 18 y 29, mientras que DeSantis obtendría el apoyo de nueve por ciento y 15% respectivamente en esas franjas etarias.