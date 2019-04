Polo judicial: "se rescinde el contrato y en un mes se desmantela la obra"

129798

Información General

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar esta mañana. La ingeniera a cargo de la obra, Sylvabell Diaz Maimone, lo confirmó en diálogo con El Popular Medios.





Sylvabell Diaz Maimone, ingeniera de la obra, habló con El Popular Medios

La tan ansiada obra del Polo Judicial ubicada en Bolívar y 25 de mayo, transita por su peor momento. La ingeniera de empresa Bricons SAICFI, Sylvabell Díaz Maimone, habló con Canal Local y 98 POP y confirmó que "por el momento se encuentra neutralizada pero se va a rescindir el contrato por falta de fondos y en un mes se va a desmantelar la obra".

En una breve entrevista aclaró que por "al haber el aumento de dólar, los precios no son los mismos", recalcando que cuando se firmó el contrato la divisa estaba a un valor de 20 pesos pero "no se actualizaron los precios entonces hay que frenar. Desde Provincia se frenó, no desde Bricons", aclaró.

Expresó que "la empresa no puede seguir certificando porque no hay plata. Cuando ellos nos digan se sigue, se seguirá pero por el momento no y se va a rescindir el contrato. Cuando haya plata se largará a licitacíón y ahi quien gane tomará la obra", dijo al ingeniera.

Continuó diciendo que "sabíamos que el Poder Judicial había pedido una cantidad de dinero que no fue la que se le dio. Tuvo que elegir una de las obras y esta no fue", lanzó.

Finalmente sobre los trabajadores aclaró que ellos subcontrataban la mano de obra por lo cual "todos tienen trabajo" porque continúan sus labores con una empresa de Olavarría y otra con labores en Buenos Aires.

El edificio



La obra ubicada en el predio del que fuera el Corralón Municipal, tendrá 12.700 metros cuadrados en cuatro plantas, con un subsuelo que agrupará la parte de Corte Suprema, Fiscalía y una Alcaldía.



Financiada con fondos provinciales, se previó para ella una duración de obra de dos años -esto es 720 días tal cual figura en el cartel que la preside, sobre Bolívar en la intersección con 25 de Mayo-. Pero en los hechos, "ese plazo se fue corriendo", ya advertía la ingeniería Díaz el año pasado.



A las lluvias que demoraron también las tareas, se sumó otro factor -y quizás el más importante- que fue la escalada del dólar en 2018, lo que influyó en un presupuesto que había quedó absolutamente desfasado.



Si bien el inicio de las tareas se dio en junio de 2017, luego tuvo una neutralización por un cambio de proyecto, lo que significó retomar las tareas en diciembre de ese mismo año. "Todo eso obligó a dilatar los plazos y dependiendo de las cuestiones climáticas y también de la marcha de la economía del país se terminaría en 2020. Nuestra idea es terminarla lo antes posible pero no depende de nosotros", señalaba la profesional a Diario El Popular en noviembre pasado.



Con 12,700 metros cuadrados, en 2017 la partida económica publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, contaba con un monto de 347.433.091,06 pesos; pero ahora tendrá que reajustarse en base al incremento del billete norteamericano.



Alrededor del 80% ciento de las obras serán destinadas a oficinas y espacios destinados a la administración del sistema judicial. Con precisión, serán 8.204,70 metros cuadrados cubiertos y 237,70 metros cuadrados semicubiertos para la administración de Justicia. Los restantes, 2.051 metros cuadrados cubiertos, serán destinados al Ministerio Público Fiscal.