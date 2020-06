La Escuela Primaria N° 4 cumple 125 años de historia en el corazón de Pueblo Nuevo

24.06 Una institución símbolo de educación y cultura en el barrio

Se creó en 1895 y trece años después se instaló definitivamente en la esquina de Chacabuco y San Martín.

El 1 de julio, la comunidad educativa celebrará un aniversario muy importante. Lo hará a través de su canal de YouTube con un acto formal que se transmitirá por redes sociales. Allí, además, pueden recorrerse historias, escuchar y ver relatos de ex docentes y ex alumnos.

Emplazada en el corazón del barrio Pueblo Nuevo, la Escuela Primaria N° 4 "Domingo Faustino Sarmiento" fue símbolo de educación y cultura de esa zona de nuestra ciudad. Su enorme trayectoria, ofreciendo siempre una buena calidad educativa, hace que hoy también concurran alumnos de otros barrios más alejados.

La institución educativa celebra el 1 de julio 125 años de vida, y lo hará de una manera especial en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. El Equipo de Gestión actual, conformado por la Sra. Directora Mariana Schwab, la Sra. Vice Directora Marcela Zuliani, la Sra. Secretaria Valeria Hernández y la Sra. Pro Secretaria Lucia Bruno, acompañadas de la Sra. Inspectora de Nivel Sandra Alberdi, junto a los docentes, auxiliares de la educación, el grupo de madres que forma parte de la asociación cooperadora, alumnos y la comunidad educativa, se prepara para conmemorar tan importante fecha.

En este contexto de aislamiento y clases virtuales, han generado un canal de YouTube donde podrá la comunidad de Olavarría recorrer las historias, escuchar y ver relatos de ex docentes y ex alumnos, y donde el 1 de julio se producirá el acto formal, a través de las redes sociales.

El canal es Escuela 4 Olavarría, y allí ya se encuentra el primer video de difusión. Además, todos los ex alumnos, ex docentes, ex miembros de cooperadora pudieron enviar fotos de su paso por la escuela, con nombre y año, al correo [email protected] con las cuales se armará un video conmemorativo.

En tiempos de "quedarnos en casa", quienes forman parte de la comunidad educativa de esta tradicional escuela quieren darle al festejo la importancia que se merece, "estrechando el vínculo semana a semana con nuevas difusiones", cuentan desde el actual equipo de gestión.

"Educación para sus hijos"

Emplazada desde abril de 1908 en las calles Chacabuco y San Martin, (anteriormente denominada Mitre, hasta el año 1950), la EP N° 4 fue símbolo de educación y cultura en el barrio.

Su historia cuenta que desde el año de su creación, en 1895, ocupó un edificio particular del señor Miguel Requena, en la prolongación oeste de la calle Necochea, siendo su primer director el señor Juan P. Meletta, de nacionalidad Italiana. En ese local, se sucedieron como directoras, las señoritas Teresa Franzetti, Juana López, Marte M. Liolard y Rosa Suarez Badié.

En abril del año 1908 se inauguró el local actual, con amplias comodidades, nuevas aulas y el amplio patio, cuyo terreno fue adquirido por una comisión de vecinos, presidida por el doctor Víctor Giri y que donó el amplio solar a la Dirección Escolar.

La historia de esta conocida institución educativa comenzó a escribirse en el corazón de Pueblo Nuevo, cuando "vecinos y pobladores lucharon por el bienestar del barrio, en estrecha solidaridad, aceptando de buen grado la escases, la incomodidad y aun el sufrimiento, porque sabían que su esfuerzo no serpia en vano. Así nació esta escuela, en julio de 1895 y en ella pronto se entremezclan los ideales que surgen de la voluntad de aquellos pioneros: todos quieren educación para sus hijos". Estos inicios forman parte de la bibliografía del establecimiento y la comunidad en las páginas de la Revista de los 100° aniversario que se ha realizado en aquella oportunidad bajo el título de "Escuela N° 4, un devenir de 100 años".

Allí se cuenta que entre tantos, un hombre: Don Mario López Camelo, "supo demostrar el cariño que sentía por este lugar, y su espíritu emprendedor, al donar las tierras donde se levantó el más cómodo edificio escolar y la plaza que hoy lleva su nombre".

A casi 125 años del nacimiento de la escuela, quienes forman parte de la actual gestión educativa aseguran que "cada día conformamos un recuerdo más colmado de emociones, y contribuimos a caracterizar un momento que será historia".

Varias generaciones de Pueblo Nuevo han desfilado por las aulas de la Escuela 4, cuyo recuerdo se mantiene vivo en todos los hogares de la comunidad. "Funcionaba también la Biblioteca Popular Sarmiento, considerada la más importante y valiosa en volúmenes de escuelas primarias del distrito".

La Escuela 4 "es una reliquia histórica de Pueblo Nuevo, por lo que rendimos homenaje a todos los maestros, directores, inspectores, alumnos y miembros de la comunidad educativa, que prepararon al niño de hoy y al ciudadano del mañana", se expresa en la cita bibliográfica 'Pueblo Nuevo' (Revista Ilustrada, Julio de 1946).

Actualidad

Actualmente, la EP N° 4 cuenta con una matrícula de 520 alumnos y articula con distintas instituciones de la ciudad entre las que se pueden mencionar la Escuela Especial N° 504, IDEO, el Jardín 902, la Secundaria 20 -una de las más nuevas de la ciudad y cuyo edificio se emplaza al lado del establecimiento de nivel primario- y el ex Colegio Nacional.

Se desempeñan casi 60 profesores, en su gran mayoría titulares. La institución cuenta con un equipo orientador y una bibliotecaria.

La pandemia llevó a que este año todo sea diferente. Desde la celebración del aniversario de esta escuela hasta la manera de ofrecer continuidad pedagógica a todos sus estudiantes.

El trabajo es arduo, pero el eje está puesto desde el principio en continuar fortaleciendo el vínculo entre la institución, sus alumnos y las familias.

Whatsapp, clases por Zoom, reparto de cuadernillos y tareas que los propios integrantes de la escuela llevan a cabo en aquellos casos en los que no se cuenta con conectividad y el Facebook de la Escuela 4 Olavarría en donde se mantienen actualizadas tareas, videos, actividades y comunicados. Allí, además, todos pueden participar con recuerdos de esta institución que en días celebrará tan importante fecha.