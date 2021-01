Los cines de Olavarría a la espera de un protocolo para reabrir

13.01 | Información General

Las salas locales aguardan el acuerdo para poder comenzar abrir sus puertas. En tanto, comenzarán a trabajar en la adecuación de los espacios para adaptarlos al protocolo.



El protoco para la reapertura de salas de cine plantea la mitad de capacidad en las salas, barbijos y distancia social, junto a la evaluación de casos en cada localidad.



Las salas podrán abrir sus puertas con capacidad al 50%. Serán higienizadas y sanitizadas antes y después de cada función. El uso de tapabocas será obligatorio.

Desde Flix Cinema expresaron "estamos a la espera, falta un decreto de Nación que habilite, lo único que se hizo fue un protocolo que va a ser modificado dependiendo de cada región".

La posibilidad de reapertura de los complejos de cine dependerá de la situación en cada municipio "creo que abriríamos en febrero, esa en mi expectativa, estamos pensado en eso y empezando a poner en condiciones la sala y las habilitaciones", confirmó a El Popular, Federico García, gerente de Flix Cinema, las salas ubicadas en Walmart.

"La idea sería, si todo continua como está ahora, se arrancaría en febrero con un protocolo parecido al que se presentó, aunque es muy complejo porque está pensado para Capital donde hay mucha afluencia de público", destacó García.

Olavarría cuenta con dos cines que cerraron desde el mes de marzo cuando comenzó la pandemia "creo que en ciudades más chicas como las nuestras, el protocolo va a ser un poco más relajado, e irá avanzando de a poco", afirmaron desde Flix Cinema.



Desde el Municipio aguardan la resolución a nivel nacional para "trabajar sobre ella a nivel local", confirmaron desde prensa a El Popular.



Consultado por El Popular, el gerente del Cine París de Olavarría y Balcarce, admitió que la reapertura "lleva su tiempo ya que cada sociedad, cada ciudad, es distinta en cuanto al cómo y cuándo se puede llevar a cabo el protocolo". "También depende de la disposición de películas de las grandes distribuidoras".

El protocolo que se conoció este martes busca unificar a todos los cines del país. En las provincias de Entre Ríos y Neuquén las salas abrieron el jueves en la primera semana de enero con dos películas una a las 19 y otra a las 22, "no es muy buena la presencia de público porque las películas no ayudan y las salas tiene que estar al 50%". "Hasta el momento no tenemos definiciones sobre la apertura de la sala", afirmaron desde Cine París.



Cómo es el protocolo para ir al cine



Aunque aclara que cada jurisdicción deberá presentar sus pedidos a Jefatura de Gabinete de la Nación, que evaluará de acuerdo al nivel de contagios en ese distrito, el texto señala que la capacidad de las salas no deberá superar en ningún caso el 50%.

En este sentido, se aceptará la presencia de grupos de hasta 6 personas, en lo que se llama "burbuja de recreación", las cuales deberán mantener una distancia de entre 1,5 y 2 metros con el resto de los espectadores, para lo que se dejará una butaca libre de cada lado.



El público deberá permanecer con tapabocas y sólo podrá quitárselo para ingerir algún alimento o bebida.



Por su parte, cada sala deberá contar con un adecuado sistema de ventilación, será sanitizada antes y después de cada función, habrá zonas debidamente demarcadas para mantener la distancia social