Los pasteles de María son los mejores. Por la receta y por la experiencia de los 26 años en su elaboración. Lo que en sus inicios fue un emprendimiento para mantener a su familia y criar a sus hijas se convirtió en su vida

"Mamá hacia pasteles espectaculares, berlinesas, era genial cómo trabajaba la masa y me pasó la receta de pasteles para mi emprendimiento. Tomé la base y le puse mi toque personal", expresa María que los ofrece todos los fines de semana y feriados de 11 a 18 horas en Brown y Necochea.



La cocinera ofrece sus berlinesas y pasteles de membrillo, batata y dulce de leche. Trabaja en su fábrica de calle Ayacucho al 4300 y es ese lugar es su cuarta creación, "como mi cuarto hijo". Sobre su labor comentó que "es algo que volvería a hacer, lo volvería a elegir. Volvería a ser María la pastelera. Estoy orgullosa de lo que soy".



El placer de cocinar



"Mi vida gira alrededor de mis fábrica de pasteles, viví allí los mejores y más tristes momentos. Los pasteles fueron mi base, mi impulso, mi alegría", manifestó María con mucha emoción. Y lo que le fascina de su trabajo es el hecho de cocinar y de saber que están sus producciones en tantas casas, en tantos ambientes de trabajo, la enorgullece. "Quizás haya doctores, enfermeros comiendo pastelitos en horas de descanso. Siempre me imagino las situaciones donde llegan mis pasteles y se han ido hasta otros continentes".



Ser "la pastelera" no le ha dado más que satisfacciones y felicidad. Es su mundo y su sustento desde hace 26 años. Por eso "quiero agradecer a todos, familia, amigos, clientes, gente que me conoce por redes".



María toma pedidos al 2284690357 y se la puede encontrar en Necochea y Brown los fines de semana pero también el 25 de mayo desde la mañana.