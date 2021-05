Otro ganador del PopuBingo: un lector se llevó 5 mil pesos

Información General El domingo llegan más cartones y el 28 será el sorteo

Jorge Iguerategui hizo línea en el primer sorteo del nuevo juego. "Casi por dos números no llegué al cartón lleno pero estoy contento", le dijo a Canal Local.



Un remisero olavarriense fue el ganador de la línea con 5 mil pesos en el primer sorteo del nuevo PopuBingo.

En diálogo con Canal Local, Jorge Iguerategui aclaró que es asiduo lector de El Popular los días domingo pero es la primera vez que obtiene un premio de estas características.



"Venía lindo. Casi por dos números no llegué al cartón lleno pero estoy contento". Consultado sobre qué hará con el dinero dijo con una sonrisa que "llenaremos la heladera. Viene bien porque desde marzo tengo un coche en remisería pero hasta que no me haga efecto la vacuna no trabajo".

Cartón lleno



El primer cartón lleno fue para Javier Funes, un enfermero que tiene una despensa, con los números 02- 11 - 12- 17 - 27 - 35 - 39 - 42 - 48 - 49 - 59 - 66 - 69 - 79 - 90.



Funes había dicho a Noticias que "jueguen porque bueno, no hay que perder la esperanza como te digo ya lo viste está bueno esto, que hagan esto pues es un granito de arena para ayudar a la gente en el mal momento que estamos pasando".





Para participar del PopuBingo se deberá adquirir los ejemplares del diario de los domingos y pedir gratis los cartones. El próximo sorteo será el viernes 28 de mayo a las 21 por Canal Local.