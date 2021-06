Un libro para vivir, por un rato, en otro mundo

El viernes 15 de junio se celebra el Día del Libro. En Estilo de Vida nos anticipamos y hablamos de lo que nos brinda la lectura, de los más vendidos en este 2021 y los invitamos a participar de un certamen literario.

Un momento a solas con un libro puede perdurar en nuestros recuerdos por siempre. Tan solo los que se han sumergido alguna vez en alguna historia de amor, en algún crimen, en una mansión con historias por develar o en paisajes desconocidos inventados por escritores saben lo que se siente.

"Mi vida no la concibo sin un libro", asegura el escritor del género infantil Diego Javier Rojas que cuenta con 11 libros en su haber y, además, es bibliotecario.

"Es mi vida y la lectura. Si bien ya sabemos de los beneficios de leer, a mí me asusta esa persona que dice que no tuvo la suerte de descubrir lo que la lectura te permite. Tal vez porque no tuvo un mediador de lectura, alguien que le alcanzara la lectura justa para él. Pero siempre hay un libro para cada lector", manifiesta el escritor local.

Hoy en día, con el avance de la tecnología,"se puede leer de cualquier modo, en cualquier formato, desde el papel a lo electrónico. Lo importante es que se lea, independientemente del formato". Si bien a muchos les gusta el formato tradicional para subrayar, marcar, Diego asume que "en el digital también se puede hacer pero es más difícil volver a la frase, a la oración que te gustó que te quedó zumbando en la cabeza".

Beneficios de leer

La lectura brinda múltiples beneficios. Te aporta "a la comprensión de los textos, de cualquier texto. Te ayuda a ver entre líneas lo que el otro te está diciendo, aprendes a ver la realidad desde otro lugar. Mejora la gramática, el vocabulario y la escritura", aseguró Diego que tiene miles de libros leídos desde pequeño.

"La lectura aumenta la curiosidad, quien lee algo y le gusta eso que leyó va a seguir buscando más información. Va a ampliar el conocimiento de lo que le gustó", manifiesta.

Al mismo tiempo considera que "toda lectura ayuda a este pensamiento crítico y a la vez la lectura da confianza al momento de exponer tus ideas, al momento de hablar y discutir con el otro sobre tus puntos de vista y también aprendes a respetar el punto de vista del otro. Te permite explorar otros mundos, que tal vez si no fuera por la literatura no se conocerían".

Y lo interesante del mundo de los libros es que invitan a sumergirse en otros cuerpos, en otras historias, en otros escenarios y culturas desconocidas, "la lectura te invita a conocer otros lugares y a desarrollar la imaginación".

Entre lo positivo de la lectura y sus lectores están los vínculos. "El que es lector se siente par con otro lector y pueden hablar de temas diversos" y cuando el vínculo es con alguien que no lee se pueden ir recomendando obras, "se va generando una cierta comunidad" asegura Diego que tiene un gran grupo de amigos y colegas con quienes compartir.

Por otro lado, compitiendo con los nuevos consumos culturales se puede confirmar que "la lectura también es un pasatiempo. Porque pasan horas en que uno está inmerso en otro mundo, quizás en una historia viajando por Italia o viajando al espacio. Es una aliada contra el aburrimiento. Más allá de las redes, Netflix. Porque la literatura aprendió a complementarse con las tecnologías. Muchas de las series, de las películas que vemos están basadas en libros best seller".

Las bibliotecas, por su parte, han tenido mucho trabajo en el último tiempo porque en pandemia muchas personas se han volcado a este pasatiempo o lo han incrementado.

Para finalizar, Diego Javier Rojas nos tienta a buscar una lectura para comenzar o retomar alguna historia que quedó por la mitad, "los libros para mí son imprescindibles no puedo dormir sin leer antes" y confiesa "no puedo vivir sin un libro".