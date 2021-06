Andrea Milano, en versión lectora

Hola, soy Andrea Milano. Soy escritora, pero fundamentalmente, soy lectora. En este contexto inusual e incierto de encierro y, a veces, de horas vacías, ¿qué mejor que dejarse arrullar por la compañía de un buen libro?

Una buena historia nos brinda la posibilidad de viajar a través de sus páginas y evadirnos de la realidad que nos rodea. La lectura nos aporta diversión, pero también libertad. En mi caso, la lectura me ha acompañado desde la infancia, signando más tarde mi destino de "tejer historias" No puedo imaginar un mundo... mi mundo, sin libros. Me complementa como lectora y como escritora. Leamos y fomentemos el hábito de la lectura. Seguro hay una buena historia esperándote en la librería o en la biblioteca, ¡no te la pierdas!



En septiembre llega mi nueva novela de la mano del sello Plaza y Janés de Penguin Random House. Se trata de una novela histórica que recorre escenarios de la Europa invadida por los nazis y el glamoroso Buenos Aires de los años cuarenta.