Almacén Saludable: el mundo de harinas por descubrir

La esquina de Independencia y Colón es ese mundo al que entramos y cuando sentimos lo bien que hace no queremos salir. Nuestro consumo y hábitos de alimentación son culturales.

El hecho de utilizar siempre la misma harina blanca, refinada, es quizás la falta de curiosidad de algún integrante del hogar que nos haya sumergido en otra dimensión. Pero, por fortuna, desde Almacén Saludable reconocen que hay cada vez más jóvenes (y adultos también) que indagan y eligen de modo más consciente qué le aportan a su cuerpo.Y eso no sólo cabe para diabéticos y celíacos.

En cuanto a la harina, Mariana Alberdi desde el Almacén nos explicó que en lo que tiene que ver con harinas, muchos llevan nuevas, "saben que cocinan saludable y lo bueno de cocinar con estas alternativas es que aportan más fibra. Comes una o dos porciones de lo que hagas y ya está". En consonancia con esto Silvina De Souza afirmaba que brindan más saciedad.

Tantas harinas

Hay una gran oferta en harinas. Todas ellas se pueden comprar o elaborarse de modo casero. " La harina de avena se usa mucho, sirve para panqueques, tortas, budines", señaló Mariana y dijo que a los clientes "les recomendamos que las mezclen para hacer pastelería saludable".

La harina integral es quizás la más común, pero se puede conseguir también de arroz, de garbanzo, de frutos secos. "Hay una moda de hacer dietas keto y mucha gente lleva harina de almendra y de coco", esta dieta consiste en no comer harinas de trigo, no comen de cereales, es todo de frutos secos. En realidad, "dicen que no comen harina pero comen almendra procesada", manifestó Mariana.

Lo que ayuda a este cambio de conciencia es que los profesionales de la salud apuntan mucho a esta alimentación, "mandan mucha gente y es un ida y vuelta", señalaron desde Almacén Saludable desde donde nos dejaron algunos valores.

Entre las más consumidas están la harina integral con un valor de 56 pesos el medio kilo,

harina de arroz a 130 pesos el medio kilo, de garbanzo a 114 pesos el medio kilo y de avena a 165 pesos el medio kilo.

Quienes deseen, pueden hacer el pedido en Facebook Almacen Saludable o Instagram @almacensaludableok y les llevarán el pedido a su casa. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 8.30 a 13.30 horas. Todo dispuesto para hacer un cambio positivo para nuestro organismo.