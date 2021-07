Necesidad de frutas: "Oye, te hacen falta vitaminas"

Podemos comerlas solas, en jugos, como postre o en una ensalada pero las frutas son un complemento indispensable para nuestro sistema inmunológico. Hay quienes tienen las plantas en su casa y se abastecen de una gran cantidad todo el año.

"A nuestro aparato respiratorio ingresan 20 mil litros de oxígeno por día", confirmó el Doctor Marcelo Galante quien es Médico Neumonólogo Infantil. Y en ese ingreso de aire aparece de todo. El doctor aseguró que "ese ingreso se da con cosas buenas y malas, desde micro partículas, como en la polución, o los virus y bacterias".

Nuestro cuerpo presenta un sistema inmunológico innato en su biología y tenemos defensas naturales que nos ayudan a prevenir la complicación en ese ingreso de virus y bacterias. Pero también necesitamos de las 4 vitaminas más importantes para fortalecerlo: la vitamina A, la D, la E y la C .

El doctor Galante explicó que "la C es importante, junto con la D y la A porque son antioxidantes" pero además, la C que está sumamente presente en los cítricos "es muy importante porque en infecciones virales y respiratorias como el resfrío, la gripe o el mismo coronavirus, tenemos una célula llamada macrófago que ataca la primera línea de defensa. Ante aparición del virus de la gripe, por ejemplo, lo ataca, lo fagocita y lo trata de eliminar". Es en ese proceso que "la vitamina C funciona como combustible del macrófago y cuando actúa mucho los niveles de vitamina C bajan. Es importante tener depósito de vitamina". Eso se logra con la alimentación sana y equilibrada y el consumo de cítricos. "Lo que hace esta vitamina C con respecto al resfrío no es cortarlo o prevenirlo, sino que ese rinovirus (propio del resfrío) tiene 200 cerotipos, 200 variables. Lo que hace la vitamina C es achicar o disminuir los días de resfrío. No evita que aparezca pero sí que sea severo o que dure más o menos tiempo. Eso está comprobado", confirmó.

Por otro lado, el doctor mencionó que tenemos que reforzar también el hábito de exponernos al sol en su justa medida y en horarios permitidos. Se nota un "descenso de los niveles de vitamina D que también ayuda al sistema inmunológico.Se adquiere también por la dieta rica en lácteos, yema de huevo, carne y yogurt pero se aporta el 10% no más. El 90% restante se adopta de exposición al sol. Con esto de evitar exposición al sol por el cáncer de piel, uno se va al extremo. Hay que tener exposición responsable", aseguró.

Por todo esto, en este Estilo de Vida proponemos este repaso por Agronomía Olavarría, un lugar donde podemos informarnos sobre cómo atender nuestras plantas de frutas en invierno para cuidarlas de las bajas temperaturas. También nos metemos en Don Raúl, almacén de frutas y verduras, donde podemos conseguir hasta la más extraña para incorporar a nuestras dietas. Nunca es tarde para reforzar nuestro sistema inmunológico y adoptar cambios de hábito que nos hagan más fuertes ante la llegaba de un virus o bacteria a nuestro organismo.