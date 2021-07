Don Raúl: Almacén de Vitaminas

"Lo que más se consume en invierno son naranjas y mandarinas" aseguró Marcelo De Martino desde Don Raúl, uno de los almacenes de frutas y verduras más grandes de la ciudad que también provee a otros comercios.

En el análisis de consumo general en la etapa de frío, aparecen los cítricos pero también en menor medida la pera de invierno, la banana y la manzana "que es fruta que se come en mismo nivel todo el año".

Los frutos jugosos llegan a Olavarría desde Entre Ríos, Corrientes, Misiones. También de Tucumán, Salta y Jujuy pero en menor cantidad.

En cuanto al clima que impacta en el abastecimiento, De Martino contó que ha colaborado para que la oferta sea variada. "No hubo problemas con el tiempo. Lo que más perjudica es las grandes lluvias, grandes heladas pero eso no se ha dado. La producción está a pleno", aseguró. Eso ayuda a que "como hay mucha producción los precios no varían como sí se da si llueve mucho y hay heladas y se pierde fruta. Al haber poca fruta y mucho consumo el precio sube".

