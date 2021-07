Agronomía Olavarría: cubrir los frutales del frío

Belén Rosini nos brindó algunos consejos para esos limoneros, naranjos, ciruelos y tantas otros frutales que están en nuestros hogares.

La consulta obligada cuando se trata de plantas, huerta y botánica es Agronomía Olavarría. En este caso consultamos sobre los frutales porque además de la ingesta hay muchas personas que se encargan de tener su propia planta para el consumo.

Tener una planta de estas características nos proporciona múltiples beneficios, "con una planta de ciruela te haces mermelada, comes fruta fresca, hacés licuados. Con plantas como la de ciruela y el limonero se abastece de fruta durante todo el año". Pero siempre "es importante el cuidado. En esta época se hacen planificaciones si uno quiere incorporar frutales y agosto es momento de pensar transplantes o poner frutales nuevo". Belén aseguró que "es el momento de planificación, ahora está todo tranquilo y, es época de podas". Pero hay especificaciones, "los frutales de carozo y pepita como durazno, damasco, ciruela están sin hojas, se puede hacer mantenimiento de poda". Esta tarea de mantenimiento tiene un objetivo de activación que es "fantástico porque es el equilibrio de la planta, a veces consiste en sacarle parte enferma para que active y esté sana. La poda es ornamental, en frutales y en Agronomía Olavarría nos dedicamos a eso", manifestó.

Pero con cítricos "se puede hacer protección contra el frío aunque en la ciudad, con las construcciones no es necesario taparlos", expresaron desde Agronomía Olavarría y "cuando son chicos conviene cubrirlos con manta antihelada para que el árbol respire, llega sol, pasa lluvia, no se va a secar". Lo que puede suceder es que si no "se le secan las puntas cuando hela al igual que puede pasarle a limones, naranjas, mandarinas".

La manta tiene temperatura, soporta -5 grados, "a veces en descampados les decimos que pongan doble o triple".

Lo importante también es mejorar el fertilizante y optar por una tierra bien nutrida para el crecimiento. Hay muchas líneas orgánicas con las que se puede generar un buen sustrato.

Agronomía Olavarría atiende todas las consultas en Coronel Suárez 2344 en horario de comercio por la mañana y la tarde. También se puede llamar al 414514.