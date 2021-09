Egresados "de pandemia"

Los egresados tienen tiempos diferentes a los que vivenciamos en nuestros últimos años de secundaria en décadas del ´80 o ´90.

Antes sabíamos que al llegar al tramo final de la Escuela Secundaria se venían grandes eventos. Uno de ellos la presentación del distintivo. Pero elegir qué ponerse no es tampoco como lo soñaron. Se encontraron en medio de una pandemia y en medio de la "vuelta" a ciertas actividades en este 2021 en que les anunciaron un mes antes que podrían hacer algun acto especial por su último año de estudios.

Lo cierto es que, como cuenta Mía Borzi egresada de la Escuela Normal de la promo "Insurgentes", hubo poco tiempo para todo. "El diseño lo pensó un grupo de compañeras. En Normal pedían que usemos el color del colegio por eso tardamos en elegir la tela. Teníamos una semana para mandarle a la modista. Hablamos con la directora y nos permitió usar beige en pollera", expresó. Los varones eligieron chomba blanca y las chicas optaron por el bordó. "Tenemos algo diferentes a las demás promos de Normal", manifestó.

Al igual que sucede en otros colegios, Mía relató que se vivieron tiempos de incertidumbre porque hasta que no se habilitaran ciertas cuestiones no podrían definir qué eventos realizar con sus compañeros. Aún están pensando si van a hacer fiesta de egresados porque hay quienes quieren y quienes no. Al mismo tiempo, Bariloche ha quedado en el recuerdo ya que ahora muchos grupos prefieren hacer un viaje más cerca con menor cantidad de compañeros.