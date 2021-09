Baterías más duraderas

"La pantalla es muy pequeña y consume muy poca energía, no necesitan desplegar información tan rica como los teléfonos inteligentes", explicaron desde Universidad Técnica.

La durabilidad de la batería es otro de los grandes factores que hacen que mucha gente aún prefiera este tipo de aparatos, que según Werner Creixell, académico de Ingeniería Civil Telemática en la Universidad Técnica Federico Santa María, puede ser de hasta una semana.



"Su rendimiento es la combinación de varios factores: la pantalla es muy pequeña y consume muy poca energía, no necesitan desplegar información tan rica como los teléfonos inteligentes. No tienen colores y además el teléfono permane menos tiempo encendido, porque no hay aplicaciones de navegación".

Explica que los smartphones, en cambio, mantienen muchas aplicaciones que no están 100% apagadas, "que envían y reciben datos todo el día. Eso hace que se consuma más rápido, está encendido más tiempo, en programas como WhstApp, Facebook, Twitter, Instagram", indica, lo que se acrecienta con la tendencia de las pantallas cada vez más grandes.