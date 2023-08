La Dirección Nacional Electoral (DNE) hizo hincapié en que aquellos ciudadanos que no participaron en las elecciones anteriores podrán votar sin problemas en las próximas primarias, simultáneas y obligatorias (PASO). Además, se sugiere a los electores que lleguen temprano a los centros de votación.

La participación en las elecciones nacionales es obligatoria para las personas entre 18 y 70 años, tanto en las primarias de este domingo como en las generales previstas para octubre. Esto significa que todos los ciudadanos en ese rango de edad deben acudir a las urnas y emitir su voto.

Esta medida busca fomentar la participación ciudadana y garantizar la representatividad en el proceso electoral. Sin embargo, es importante mencionar que existen excepciones y casos en los que se puede justificar la no asistencia a las elecciones, como enfermedad, embarazo o vivir a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

En tanto, las personas que no asistan el domingo a votar quedarán inscriptas en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar y deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia ante la secretaría electoral de cada jurisdicción.

Además, no podrá ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección; y quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Las personas que no voten en las PASO tienen la oportunidad de ejercer su derecho y cumplir con su obligación de votar en las elecciones generales del 22 de octubre.