El día de hoy, lunes 21 de agosto, no se celebra ninguna fecha patria en Argentina. No obstante, con el objetivo de promover el turismo y el consumo, el Gobierno decidió trasladar el feriado del 17 de agosto, día en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, para tener un fin de semana largo.

Esta medida busca incentivar a las personas a viajar y disfrutar de diferentes destinos turísticos dentro del país, así como también impulsar el comercio y la actividad económica durante este período.

El feriado del día de hoy es uno de los dos feriados trasladables del calendario argentino. El otro es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que normalmente se celebra el 12 de octubre pero este año se traslada al lunes 16 de octubre.

La historia detrás de este feriado se remonta a la vida y legado de José de San Martín.

El prócer nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Provincia de Corrientes. San Martin se mudo a Buenos Aires en 1781 junto a su familia y tan solo dos años más tarde, partió con rumbo hacia España, donde recibió formación militar.

En 1812 regresó a su tierra natal con el objetivo de contribuir con la independencia de los pueblos americanos.

Una de las batallas más destacadas en la vida del general fue la del 3 de febrero de 1813, conocida como la batalla de San Lorenzo. En este enfrentamiento, el general derrotó al ejército español en tan solo 15 minutos. Asimismo, en enero de 1817, lideró el cruce de los Andes, culminando con la victoria en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero.