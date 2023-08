El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo beneficios económicos para distintos sectores de la economía como jubilados, trabajadores y monotributistas, con el fin de paliar los efectos de la devaluación.

A través de videos sucesivos en sus redes sociales, Massa fue informando este domingo sobre diferentes medidas que tienen el objetivo de "que cada uno de los sectores de la economía tenga de alguna manera el apoyo del Estado", tras la devaluación del 22% registrada luego de las elecciones primarias por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Argentina tiene un préstamo con el Fondo (FMI) del 2018 que obligó en los últimos días a la devaluación de nuestra moneda, y además, una sequía -la peor de nuestra historia- que lastimó nuestras reservas y nuestras cuentas pero que además golpeó a las economías de muchas familias", explicó Massa.

El funcionario nacional adelantó medidas para "pymes, jubilados, trabajadores, monotributistas, y sectores de la economía social y los grupos que dependen de programas de apoyo del Estado".

Jubilados y pensionados

Primero anunció un refuerzo de $ 37.000 para jubilados y pensionados a percibir durante los meses de septiembre, octubre y noviembre; reintegros del IVA en compras con tarjeta de débito, y créditos de hasta $ 400.000 en 24, 36 o 48 cuotas para el mismo sector.

"Quiero contarle a los jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7 millones y medio de personas, que hemos decidido modificar el refuerzo que le íbamos a dar", señaló Massa a través de un video publicado en sus redes sociales.

Y agregó: "En los meses de septiembre, octubre y noviembre, van a cobrar un refuerzo de $ 37.000, llevando la mínima a más de $ 124.000. Además, en el caso de las compras que realicen con tarjeta, le vamos a devolver en la tarjeta misma hasta $ 18.000 de reintegro del IVA".

Además, señaló que los jubilados y pensionados tienen a disposición créditos de hasta $ 400.000 en 24, 36 o 48 cuotas, a un cuarto de la tasa que hoy tienen los Bancos. "Esto es con el objetivo de seguir cuidando a nuestros jubilados", indicó sobre las medidas tomadas.

Monotributistas

Por otro lado, Massa anunció este domingo una serie de beneficios para monotributistas que incluyen la exención de pago del componente tributario para las categorías A, B, C y D; créditos de hasta $ 4 millones y la puesta en marcha de un monotributo para trabajadores independientes.

Massa indicó que "tomamos la decisión que los monotributistas A, B, C y D no paguen por seis meses el componente tributario" y que "todos los monotributistas" tendrán "acceso a un programa de crédito, con garantía del Estado 100%, por hasta $ 4 millones para sus actividades económicas".

Además, anunció la puesta en marcha del "monotributo productivo para que muchos de aquellos que a lo mejor hoy tienen en su economía en negro la posibilidad de blanquearse, tengan la oportunidad de acceder a estos beneficios".

Tarjeta Alimentar

Por otro lado, el ministro señaló que el Gobierno tomó la decisión de reforzar la Tarjeta Alimentar: así, las familias con un hijo contarán con $ 10.000 más en los próximos dos meses; las familias con dos hijos, con $17.000; y las que tienen tres hijos, con $23.000.

"Además, terminado el refuerzo, la tarjeta aumentará un 30%, en la idea de cuidar la posibilidad del acceso a alimentos de los sectores más vulnerables", detalló el ministro.

Créditos para trabajadores

Massa anunció también la puesta en marcha de un programa de $ 400.000 en créditos para trabajadores a 24, 36 o 48 meses. El ministro señaló que estos tendrán "tres meses de gracia" y la mitad de la tasa que pagás hoy en la tarjeta o en el banco".

El ministro señaló que estos créditos se van a poder tramitar de manera electrónica y que "vas a tener la posibilidad de que te lo debiten de tu sueldo". Los fondos se depositarán en tu tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Agro y exportaciones

El ministro también confirmó que tendrán retención 0% las economías regionales con valor agregado. Entre estas, el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la forestal y la cáscara de citrus, entre otras.

"En el caso de la exportación de harina, aceite y pellet de soja vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de la divisa para comprar transitoriamente soja, para mantener el nivel de empleo en nuestro complejo agroindustrial sojero", detalló Massa.

Asimismo, indicó que se decidió "financiar desde el Estado" los fertilizantes de aquellos productores que se declararon en emergencia por la sequía. Se trata de un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 TN por medio de un convenio con YPF Agro.

En tanto, en el marco del programa "Puente al Empleo", las personas que cuenten con un plan y pasen a desempeñarse como trabajadores rurales van a mantener el beneficio social durante el año y el empleador les va a completar el salario.

Massa anunció también un programa de prefinanciación de exportaciones de US$ 770 millones, con US$ 550 millones del Banco Nación y US$ 220 millones del Banco Argentino de Desarrollo (BICE).

Potenciar Trabajo

El Gobierno también decidió dar un refuerzo de $ 20.000 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El mismo se pagará en dos partes: $10.000 en septiembre y otros $ 10.000 en octubre. Massa señaló que "alcanza a 1.300.000 beneficiarios" y que también busca "fortalecer la protección y el cuidado del Estado de los sectores más vulnerables".

Acuerdo de precios y congelamientos

Massa anunció que habrá un congelamiento de los precios de los combustibles y los medicamentos hasta el 1 de noviembre, y "un sendero del 5%" para empresas que representan a "53 mil productos de higiene, alimentos y primera necesidad de la canasta de los argentinos".

"Para ese programa estamos poniendo un beneficio del 6% del total de impuesto que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las Ganancias de cada una de esas empresas", señaló.

El funcionario nacional también señaló que se decidió suspender el aumento en la medicina prepaga por 90 días para familias con ingresos no superiores a $ 2 millones mensuales.

Suma fija

Por otro lado, Massa anunció este domingo que los trabajadores privados y los del sector público nacional que perciben un salario de hasta $ 400.000 recibirán una suma fija de $ 60.000 en dos cuotas mensuales.

"Hemos dispuesto una suma fija de $ 60.000, pagadera en dos tramos de $ 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario", informó.

La suma fija será para salarios netos de hasta $ 400 mil y absorbible por la paritaria. En el caso de los trabajadores privados, el Gobierno devolverá el 100% de las contribuciones a las micropymes y el 50% de las contribuciones en el caso de las pymes.

"Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales", agregó.

Trabajadores de casas particulares

El ministro anunció también este domingo un refuerzo por única vez de $ 25.000 para trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Se trata de una suma fija que será percibida en dos cuotas mensuales durante septiembre y octubre, y que "será proporcional a las horas trabajadas", señaló Massa.

Asimismo, aclaró que va a haber un reembolso para empleadores de hasta el 50% "en los hogares que tengan ingresos de hasta $ 2 millones". La medida beneficiará a unas 424 mil personas.

Otras medias para pymes

Además del financiamiento de la suma fija (del 100% para micropymes y del 50% para pymes), Massa anunció "el acceso al programa de Crédito Argentino (Crear) con tasas subsidiadas a la mitad" de lo que se paga en los bancos y la puesta en marcha del Legajo Único Financiero. Esta última medida, señaló el ministro, es "para terminar con la historiade que cada banco te pide su propia 'carpetita'".