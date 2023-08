En Dolores, el intendente Camilo Etchevarren, de JXC, enfrentará a Juan Pablo García (UP); a Gonzalo Ezequiel Tavela, de Primero Dolores, y a Gastón Garofalo, de La Libertad Avanza (LLA); y en Lezama, el jefe comunal Arnaldo Harispe (JXC) se medirá con Lorena Silva (UP), con Pamela Marruedo (Frente de Izquierda y Trabajadores) y con la libertaria Marisa Erramuspe. Estos comicios pueden dejar afuera a candidatos que no alcancen el piso del 1,5% para competir en las generales.

Un escenario de similares características se dará en Maipú. Allí el intendente Matías Rappallini, de JXC, se medirá con el concejal de peronista Tomás Bozzano (UP) y con Fabio Salomón (LLA). En tanto, en San Antonio de Areco se presentarán seis fuerzas sin internas: por JXC irá el intendente Francisco Ratto; Agustín Casares, por UP; Ernestina Peralta, por Frente de Izquierda y Trabajadores; Andrés Kaczan, por Libres del Sur; Marcos Basaldua, por LLA; y Cecilia Ludovico, por el Movimiento de Integración Federal.

Finalmente, Pellegrini y Pila tendrán manos a manos que podrían pensarse anticipos de octubre, aunque los resultados siempre pueden cambiar (entre otras cosas, por modificaciones en el nivel de participación).

En Pila, el intendente interino Sebastián Walker (UP), quien a mediados de 2021 debió reemplazar en el cargo a su papá Gustavo (la salida se debió a cuestiones de salud), irá contra el concejal Gerónimo Goity. Mientras que en Pellegrini la candidata de JXC (oficialismo local) será la concejala Sofía Gambier y el de UP el también edil Bruno Buyatti.