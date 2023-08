Angélica Diez (*)

14 de agosto, día en que la iglesia honra al padre Kolbe como mártir de la caridad, recordarlo es pensar también en que, nuestro ser cristianos lleva este sello de atención y cuidado hacia el hermano. "Es necesario conquistar el mundo entero y cada hermano para la Inmaculada, y por medio de Ella para el Sagrado Corazón de Jesús" (Escrito Kolbe 382).

Celebrar su fiesta me lleva a "interrogarlo": ¿cómo lo hiciste? contame tu secreto. "Cuando me detengo a contemplarte te veo haciéndote cargo de las situaciones sin eludir las pruebas que sobrevendrán…Cuando leo tus numerosos escritos que emanan vida y esperanza en medio de opresiones, incomprensiones…Cuando hablas de la Madre Inmaculada tu corazón se enciende de amor y de ternura en la oración, el apostolado y los medios: ¿cómo lo hiciste? Y me quedo en silencio y llega la respuesta, se revela el secreto… Creíste en la promesa de Jesús: "Permanezcan en mi amor" (Jn 15,9) ¡Fue el Maestro quien te inspiró a estar con Él siempre "en salida" primeriando en la caridad al estilo de María en la Visitación, en Caná y en el Calvario celebrando la vida! Hoy, hago mío tu secreto, acompañame para dejarme 'habitar por el Amor' y desde Él donarme con fidelidad creativa en este hoy y en esta 'hora cotidiana' para que el Padre sea glorificado, para que cada criatura humana se descubra criatura de Dios" (A.D.).

Celebrar cada 14 de agosto el recuerdo de tu martirio por amor es encontrarle sentido a la vida, él está vivo entre nosotros. Nos dice el padre Luis Faccenda: "Él está vivo en su espíritu, en su testimonio de amor a Dios, a María Inmaculada, a la humanidad. Vivo en su dinamismo misionero sin fronteras. Vivo para interceder como "patrono de nuestros difíciles tiempos" para que, nosotros también podamos ser santos: hombres y mujeres para los demás".

Que al estilo de Kolbe también nosotros estemos dispuestos a "primeriar" en el amor tendiendo la mano, saliendo al encuentro de todos.

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

Este lunes 14 de agosto, en el marco de la memoria de San Maximiliano Kolbe, las Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe de Olavarría compartirán la misa de las 19 horas en el santuario de Monte Viggiano.

El Instituto de las Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe tiene sus inicios en el año 1954 en Bolonia (Italia), bajo el impulso del padre Luis Faccenda. San Maximiliano Kolbe fue un sacerdote y miembro de la orden de los frailes menores conventuales, que murió mártir en un campo de concentración nazi al ofrecer su vida a cambio por la de un padre de familia condenado a muerte.